Fatıma Kınık'ın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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Fatıma Kınık'ın Yargılanmasına Başlandı

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Eski Kızılay Başkanı'nın kızı, ölümlü trafik kazası nedeniyle yargı önüne çıkarıldı.

30.10.2024 16:50
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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL)- Beykoz'da 9 Temmuz'da kullandığı otomobille bir sokaktan ana caddeye çıkarken motosiklete çarparak 17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olan eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in yargılanmasına başlandı. Mahkeme, Kınık Demir'in katıldığı duruşmayı basına ve izleyicilere kapattı.

Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan 9 Temmuz yaşanan olayda, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe'de Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı. Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl yaralanmıştı.

Suçsuz olduğunu söyledi, 1 gün gözaltında kaldı, serbest kaldı

Ölümlü olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken; hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu kayıtlara geçmişti.

İddianamenin girişinde motosikletin Kınık'ın aracına, sonuç bölümünde de Kınık'ın aracının motosiklete çarptığı yer aldı

Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Ancak görüntülere ve bilirkişi belirlemelerine karşın iddianamenin giriş bölümünde, şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracı ile Kavacık Mahallesi'nde seyir halindeyken Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim'in kullandığı FSM Caddesi üzerinde Rüzgarlıbahçe istikametine seyir halinde olan 34 HUT 980 plakalı motosikletin şüphelinin kullandığı araca çarpması sonucu devrilerek yerde sürüklendiği ve sürüklenirken yaya olarak kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptığı anlatıldı. Sonuç bölümünde ise "Şüphelinin olay tarihinde sevk ve idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim'in motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği" ifadesi yer aldı.

İlk duruşmada yargılamanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verildi

Kınık'ın yargılanmasına ise bugün İstanbul Anadolu Adliyesi 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme, Kınık'ın da katıldığı duruşmanın basına ve izleyicilere kapalı yapılmasına karar verdi. Basın mensupları ve izleyiciler salondan çıkarıldı.

Bağımsız yargılama istemişlerdi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir'in neden olduğu kazada motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk'ün annesi Neriman İnan da kazadan sonra ANKA'ya konuşmuştu. Kınık'ın kızının ilk etapta tutuklanması gerektiğini söyleyen anne, "Kimin kızı olduğu değil ya da kim olduğuyla değil kimliğinden bağımsız yargılanmasını istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz" demişti. Kınık'ın ifadesinde suçlayıcı ifadeler kullanmasını da eleştiren İnan, "Bu kazada benim çocuğumun suçu ölmemesi miydi? O da ölseydi, onu da kaybetmiş olsaydık o zaman nasıl bir ifade verecekti" diye sormuştu.

Fatıma Kınık\'ın Yargılanmasına Başlandı
Kaynak: ANKA

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