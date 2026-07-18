Fatma Dinsever'in Tedavi İhtiyacı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatma Dinsever'in Tedavi İhtiyacı

Fatma Dinsever\'in Tedavi İhtiyacı
18.07.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da lenfödemle mücadele eden 3 çocuk annesi Fatma Dinsever, maddi destek bekliyor.

ADANA'da yaşayan, 1'i engelli 3 çocuk annesi Fatma Dinsever (46), halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödemle mücadele ediyor. Maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini tamamlayamayan Dinsever, "Kendi sağlık durumum nedeniyle çocuklarımla yeterince ilgilenemiyorum. Günlük yaşamda çok zorlanıyorum. Yeniden yürüyebilmek için yetkililerden destek bekliyorum. Gezmeyi, çocuklarımla vakit geçirmeyi, ev işlerini yapabilmeyi istiyorum" dedi.

Adana'da oturan, 1'i yüzde 40 zihinsel engelli 3 çocuk annesi Fatma Dinsever, geçen yıl İzmir'de yaşadığı sırada halk arasında 'fil hastalığı' olarak bilinen lenfödeme yakalandı. İzmir'de hamallık yapan eşinin kendisiyle ilgilenmemesi üzerine çocuklarıyla birlikte Adana'ya taşınan Fatma'nın hastalığı, enfeksiyon kapması nedeniyle ilerledi. Sağlık durumu ağırlaşan ve günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale gelen Dinsever, elindeki son parayla özel bir hastanede tedavi görmeye başladı. Dinsever, maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavisini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Emekli maaşıyla geçinen babasının yanında kalan Dinsever, Sosyal ve Ekonomik Destek yardımıyla yaşamını sürdürdüğünü, yeniden tedavi olabilmek için ise yetkililerden destek beklediğini söyledi.

'ÇOCUKLARIMLA İLGİLENEBİLMEK İSTİYORUM'

Zor durumlardan geçtiğini belirten Fatma Dinsever, "Eşim bana destek olmuyor, benimle ilgilenmek istemiyor. Yanına gitmek bile istemiyorum. Çocuklarımdan biri zihinsel engelli. Kendi sağlık durumum nedeniyle çocuklarımla yeterince ilgilenemiyorum. Günlük yaşamda çok zorlanıyorum. Yeniden yürüyebilmek için yetkililerden destek bekliyorum. Gezmeyi, çocuklarımla vakit geçirmeyi, ev işlerini yapabilmeyi istiyorum. Çocuklarımın okullarına gidip onları okurken görebilmeyi çok istiyorum" dedi.

'YARALARIMDA KURTLANMA OLUŞUYOR'

Yarım kalan tedavisini tamamlamak istediğini belirten Dinsever, "İzmir'de ilk tedavi gördüğüm dönemde doktorlar ayağımın kesilebileceğini söyledi. Bunun üzerine tedavi olmak için Adana'ya geldim. Adana'da özel bir hastanede tedavi gördüm ancak maddi imkansızlıklar nedeniyle tedavim yarım kaldı. Şu anda yalnızca krem kullanarak tedavi olmaya çalışıyorum. Ayağımdaki yaralarda kurtlanma oluşuyor. Tedavime yeniden devam edebilmek için yetkililerden destek bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Güncel, Çocuk, Adana, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatma Dinsever'in Tedavi İhtiyacı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı Zehir tacirleri, yapay zeka destekli AVCI sistemiyle yakalandı
Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var Temmuz ayında hala çığ tehlikesi var
Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında Yediemin otoparklarında 1,5 milyarlık vurgun! Hastane sahibi ve çok sayıda iş insanı gözaltında
Dem Parti İmralı Heyeti’nin İmralı Adası’na gideceği tarih belli oldu Dem Parti İmralı Heyeti'nin İmralı Adası'na gideceği tarih belli oldu
Bir dönem sona eriyor Bu paralar artık ATM’den çekilemeyecek Bir dönem sona eriyor! Bu paralar artık ATM'den çekilemeyecek
Aynı gün iki evladını kaybetti Yaşları 10 ve 7’ydi Aynı gün iki evladını kaybetti! Yaşları 10 ve 7'ydi
Beşiktaş’ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş Beşiktaş'ın Salah transferini siyah-beyazlıların eski yıldızı açıkladı: Başkan bu işi bitirmiş
Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü Simge Sağın’ın mutluluğu 3 ay sürdü
Akımınız batsın Erkeksi görünmek için binlerce liralık telefonları parçalıyorlar Akımınız batsın! Erkeksi görünmek için binlerce liralık telefonları parçalıyorlar
Çorum’u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti Çorum'u beğenmeyen Aubameyang, 250 bin nüfuslu şehrin takımına gitti

12:22
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent’i sattı
20 yıllık yol arkadaşı Haluk Levent'i sattı
11:49
Annesini toprağa veren Aslı Baykal’dan zehir zemberek paylaşım
Annesini toprağa veren Aslı Baykal'dan zehir zemberek paylaşım
11:08
Rusya’nın e-ticaret devi vuruldu Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
Rusya'nın e-ticaret devi vuruldu! Çok sayıda ölü var, büyük yangın çıktı
11:05
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’den geriye bu sözler kaldı
Görevden alınan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli'den geriye bu sözler kaldı
10:43
Büyük skandal Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
Büyük skandal! Cami imamı tekel bayisini dualarla açtı
09:57
’Mehmed: Fetihler Sultanı’ dizisindeki sahne Çin’i karıştırdı
'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisindeki sahne Çin'i karıştırdı
09:56
Bakan Gürlek duyurdu Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu! Farklı şehirlerde işlenen 6 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:34
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı
09:07
O milletvekilinin istediği oldu Ardahan Valisi artık görevde değil
O milletvekilinin istediği oldu! Ardahan Valisi artık görevde değil
08:53
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
Çift maaşlı vekiller 1.8 milyona daire sahibi olacak
08:15
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 17 yıl sonra gelen itiraf! Enkazı bulup ölmesini beklemişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 12:26:05. #7.12#
SON DAKİKA: Fatma Dinsever'in Tedavi İhtiyacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.