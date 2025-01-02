Ferdi Tayfur için hastane önünde duygusal veda - Son Dakika
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Ferdi Tayfur için hastane önünde duygusal veda

Ferdi Tayfur için hastane önünde duygusal veda

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri, hastane önünde bir araya gelerek duygu dolu anlar yaşadı. Şarkıları eşliğinde gözyaşı döken hayranlar, Kur'an okuyarak dua etti. Tayfur'un cenazesinin İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.

02.01.2025 23:45  Güncelleme: 23:48
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Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri şehir içi ve şehir dışından hastane önüne gelerek ünlü sanatçıya sevgilerini farklı şekilde gösterdi. Kimileri hastane önünde park ettikleri araçlarında Tayfur'un parçalarını dinleyerek gözyaşı döktü. Kur'an-ı Kerim ile hastane bahçesine gelip Kur'an okuyanlar kadar hastane önünde dua eden sevenleri de vardı. Bir hayranı Ferdi Tayfur için Kur'an tilaveti okurken sevenleri el açıp dua etti. Duanın ardından başka bir hayranı ise Tayfur'a ait parçayı söyledi.

Hastane önündeki araçtaki Tayfur'a ait şarkıları dinleyerek gözyaşı döken Ayşegül Can, "Çok üzgünüz. Çocukluğumuzu kaybettik. Televizyonda izledik ama çocukluğumuzu tamamen kaybettiğimizi hissettim. Duyunca tüylerim diken diken oldu. Bütün anılarımızı kaybettik. Böyle bir sanatçı bir daha gelmeyecek. Böyle bir sanatçıyı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Haberi duyunca yatağımızdan kalkıp pijamalarımızla geldik. Yolda ağlayarak geldik. Çok acı bir olay milletimizin başı sağolsunö dedi.

Haberi alınca 100 kilometre uzaklıktaki Korkuteli ilçesinden yola çıkan Deniz Yakut, Erhan Dalkıran ve Selçuk Aslan da hastane önüne gelerek araçlarında Tayfur'un şarkılarını dinledi. Yakut, "Ferdi Tayfur için biz her işimizi bıraktık buraya geldik. Ferdi Tayfur deyince bizde hayat duruyor. Kan lazım olunca gelip kan verdik. Kendisini çok seviyorduk Allah rahmet eylesin. Türkiye kaybetti, hepimiz kaybettikö diye konuştu.

Hastane önünde toplanan kalabalık ise 'Ferdi Baba' diye bağırarak Ferdi Tayfur'un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Eline Kur'an-ı Kerim alan bir kadın ise hastane önünde Tayfur için Kur'an okuyarak bekledi. Tayfur'un bazı sevenleri ise araçlarıyla hastane önünden yüksek seste Ferdi Tayfur parçaları açarak geçti.

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Diğer yandan Tayfur'un cenazesinin İstanbul'a gönderileceği ve orada defnedileceği öğrenildi.

HABER: Semih Ersözler - Antalya-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ferdi Tayfur için hastane önünde duygusal veda - Son Dakika

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