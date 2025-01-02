Ferdi Tayfur'un Vefatı Üzerine Taziye Mesajları

Güncel

(ANKARA) - Siyasi parti temsilcileri, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur için başsağlığı mesajı paylaştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü" dedi.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur için siyasi parti temsilcileri başsağlığı mesajları paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin gönlünde 'Ferdi Baba' ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yaptığı paylaşımda, "Değerli sanatçımız, beyefendi kişiliği ile maruf Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun. Geride güzel hatıralar ve eserler bırakarak gidenlere ne mutlu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.

Bahçeli: O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, paylaştığı taziye mesajında, "Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim" sözlerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

CHP 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise "Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Halkımızın gönlünde derin izler bırakan sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

Bakanlardan taziye mesajları

Bakanların mesajları ise şöyle:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "İçimiz daha bir başka yanıyor! 'İçim Yanar', 'Bana Sor' ve 'Hatıran Yeter' gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Adalet Bakanı Tunç: "Eserleriyle milletimizin gönlünde taht kuran Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Usta sanatçımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: "Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekanı cennet olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli sanatçılardan, arabesk müziğin unutulmaz ismi, 'Ferdi Baba' lakabıyla gönüllere taht kuran Ferdi Tayfur'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Başta ailesi olmak üzere, tüm sevenlerine ve sanat camiasına sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: "Vefat haberini teessürle öğrendiğim usta sanatçımız, Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "Unutulmaz eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan Türk müziğinin unutulmaz ismi Ferdi Tayfur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli sanatçımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Şarkılarıyla gönüllerimize dokunan, milyonların duygularına tercüman olan, Türk müziğinin efsanelerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."