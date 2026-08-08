FETÖ\'cü Burkay Karatepe\'nin gösterdiği yerlerde silah değil konserve çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan FETÖ üyesi Burkay Karatepe, yakalanmasının ardından tutuklandı. Karatepe'nin gösterdiği bölgelerde yapılan arama ve tarama çalışmalarında ise silah ve mühimmat bulunamadı.

GÖMDÜĞÜNÜ SÖYLEDİĞİ SİLAHLAR ARANDI

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerinin ortak çalışması sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan Karatepe, Muğla'ya getirildikten sonra 5 Ağustos'ta tutuklandı.

Soruşturma kapsamında Karatepe'nin verdiği ifadeler doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahında ve yaşam malzemesi temin ettiği Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde yer gösterme işlemi gerçekleştirildi.

Karatepe'nin bu bölgelerde uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmat gömdüğünü belirtmesi üzerine, Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda cumhuriyet savcısının nezaretinde kapsamlı arama yapıldı.

155 KİŞİLİK EKİP BÖLGEYİ TARADI

Arama çalışmalarına emniyet özel harekat timleri ile jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip katıldı. Çalışmalarda 23 dedektör ve operatörünün yanı sıra 3 köpek unsuru da kullanıldı.

Ekipler, Karatepe'nin işaret ettiği noktaların yanı sıra daha önce silah ele geçirilen alanlarda da inceleme ve karşılaştırma yaptı.

SİLAH YERİNE İKİ KONSERVE KUTUSU ÇIKTI

Saatler süren aramalarda silah ve mühimmata ulaşılamadı. Ekipler, toprağa gömülü halde biri dolu, diğeri boş olmak üzere 2 konserve kutusu buldu.

Yapılan incelemede konserve kutularının üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin ise 2023 olduğu belirlendi.

Arama ve tarama faaliyetlerinde, konserve kutuları dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

DNA İNCELEMESİ DE SÜRÜYOR

Öte yandan soruşturma kapsamında Karatepe'den alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.

Bu çalışmalarla 15 Temmuz 2016'dan bu yana gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen silahlarla Karatepe arasında bağlantı olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.

Karatepe'nin gösterdiği bölgeler ile geçmişte silah bulunan alanlarda yapılan incelemelerin de soruşturma kapsamında sürdüğü bildirildi.