FETÖ\'ye Yönelik \'Kıskaç-38\' Operasyonlarında 45 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 haftadır 22 ilde FETÖ'ye yönelik devam eden 'Kıskaç-38' operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını, 24'ünün tutuklandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Aksaray, Amasya, Antalya, Burdur, Bursa, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yozgat'ta FETÖ'ye yönelik 'Kıskaç-38' operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 'FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek', 'Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak', 'FETÖ terör örgütüne finans sağlamak' ve 'Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından aranan 45 şüpheli yakalandı. Adliyelere sevk edilen şüphelilerden 24'ü tutuklandı, 8'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
Bakan Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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