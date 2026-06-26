Fidan: ABD-İran mutabakatından memnunuz - Son Dakika
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Fidan: ABD-İran mutabakatından memnunuz

26.06.2026 21:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD-İran arasında ateşkes sağlayan mutabakattan memnuniyet duyduklarını, Lübnan'ı da kapsamasını olumlu bulduklarını belirtti. Kanada ile ilişkilerin stratejik seviyeye taşındığını, serbest ticaret anlaşması görüşmelerinin başladığını ve nükleer enerji işbirliği potansiyelini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Bakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan, Venezuela'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler için taziye dileklerinde bulunarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda her türlü yardımın yapılması için gerekli talimatı verdiğini ve ilgili kurumların gerekli hazırlıklarını yapıp Venezuela'ya hareket ettiğini söyledi.

Kanadalı mevkidaşının martta Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, verimli bir görüşme yaptıklarını aktardı.

Fidan, iki ülke arasında dinamik ilişkilerin olduğunu belirterek, "Türkiye'yle Kanada arasında gerçekleştirilemeyen uzun yıllardır çok büyük potansiyel işbirliği alanları var. İki büyük ülke, NATO üyesi olmasına rağmen belli alanlardaki potansiyellerini çok fazla ileri taşıyamamışlardı." diye konuştu

İki büyük ülkenin bir araya gelerek kendi potansiyellerini işbirliğiyle daha da ileri taşımayı ele aldığına işaret eden Fidan, "Anand bunu çok iyi ifade etti, dört bacak üzerinde götürdüğümüz daha yapısal hale sokmaya başladığımız bir ilişki kümesine dönmeye başladı." dedi.

Carney'i iki hafta sonra Anand ve Kanada Savunma Bakanı David McGuinty ile Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde ağırlayacaklarını belirten Fidan, Carney'nin ilerleyen dönemde Türkiye'yi ziyaret etmesinin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Fidan, küresel gelişmelere bakıldığında Türkiye ve Kanada gibi ülkelerin çok daha yakın bir işbirliği sergilemeleri gerektiğini, bu anlayışla Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldıklarını ve bu çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

"Söz konusu hedef doğrultusunda Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik ön görüşmeler de ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz." diyen Fidan, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının hayata geçmesi halinde ikili ticaret hacminin daha da artacağını değerlendirdiklerini belirtti.

Fidan, Kanada ile enerji alanındaki işbirliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle değerlendirdiklerini, Anand ile Toronto kentinde bulunan Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaret ettiklerini aktardı.

Ziyarette, Kanada'nın nükleer enerji üretimindeki yetenek ve kabiliyetlerini bir kez daha gördüklerini belirten Fidan, Türkiye'nin nükleer enerji arayışında olan bir ülke olduğunu ve nükleer enerji santrallerinin yapımı konusunda uluslararası ortaklarla çok yoğun temaslarının olduğunu kaydetti.

Fidan, enerji santraline giderek Türkiye'nin, Kanada'nın teknolojisinden nasıl istifade edebileceğine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ve ciddi bir potansiyelin olduğunu dile getirdi.

"Burada Türkiye-Kanada işbirliğinin çok olumlu sonuçlar üreteceğine inanıyorum. Klasik nükleer reaktörlerin dışında küçük modüler reaktörlerin de biliyorsunuz son 10 yıldır hayata geçirilmesi konusunda uluslararası camiada büyük bir çaba var." ifadelerini kullanan Fidan, Kanada'nın bu konuda somut adım atmasının Türkiye olarak kendilerini etkilediğini söyledi.

"Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu konuda diğer ülkelerle işbirliği yapma konusunda büyük hassasiyet gösterdiğinin altını çizen Fidan, "Kanada'da somut bir adım atılması bizim olayı yerinde görmemiz açısından önemliydi. Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin olması hem de yeni inşaatı başlayan SMR'in (Darlington Küçük Modüler Reaktörü) bulunması dolayısıyla bizim ziyaretimizi daha pratik hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Fidan, diğer taraftan kritik mineraller ve sıvılaştırılmış doğal gaz alanlarında da büyük bir potansiyelin bulunduğuna dikkati çekerek, "Savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Türkiye ve Kanada yararına olacak çok sayıda proje üzerinde çalıştıklarını dile getiren Fidan, bu projeleri hayata geçirmek için gerekli siyasi iradeye ve kararlılığa sahip olduklarını vurguladı.

Fidan, başlıca küresel ve bölgesel meselelere giderek daha benzer bir bakış açısıyla yaklaşmalarının Türkiye ile Kanada'yı birbirine daha da yakınlaştırdığını belirterek, uluslararası meselelerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözümü için çaba sarf ettiklerini söyledi.

"İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemeli"

Bakan Fidan, "Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelinen aşama itibarıyla Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı olarak test edilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Fidan, "Türkiye olarak Amerika ile İran arasında devam eden müzakere sürecine etkin katkı vermeyi sürdüreceğiz. Bu süreçte İsrail'in görüşmeleri sabote etmesine izin verilmemelidir. Dünya kamuoyu bu konuda son derece dikkatli olmalı. Tarafların bu konuda dikkatli ve sağduyulu davranması gerekmekte." değerlendirmesini yaptı.

"Dikkatimizi oradan (Gazze'den) ayırmıyoruz"

Fidan, Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçtiklerine işaret ederek, "Dikkatimizi oradan (Gazze'den) ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi, durumun vahametini daha da, bildiğiniz gibi, arttırmaktadır. Bunu anbean takip etmekteyiz." diye konuştu.

İsrail'in ateşkes hükümlerinin hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişlettiğini ve sivil halkın yaşam alanını daha da daralttığını kaydeden Fidan, "Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörün kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarstığını" dile getirdi.

Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmelerde Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde adil ve kalıcı şekilde neticelendirilmesi yönündeki tutumlarını yinelediklerini belirterek, bu konuda uluslararası toplumun sorumluluk sahibi üyeleriyle işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye, Rusya-Ukrayna heyetlerini müzakere masasında buluşturmaya hazır

Küresel güvenlik ve istikrarı tehdit eden diğer bir konunun da Rusya-Ukrayna Savaşı olduğunu vurgulayan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Anand ile bu konuyu da ele aldıklarını dile getirdi.

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mümkün olan en kısa sürede, diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istediklerini belirterek, gelinen noktada diplomatik süreçte bir durgunluk yaşandığını, çatışmaların hız kazandığını ve tarafların askeri kazanım arayışına odaklandığını gördüklerini ifade etti.

Diplomatik sürecin bir an önce canlandırılması gerektiğini vurgulayan Fidan, "Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzu da taraflara ilettiğim gibi buradan dünya kamuoyuna da iletmek istiyorum." dedi.

Fidan, bugünkü görüşmelerin Türkiye ile Kanada arasındaki ilişkilerin müşterek sorumluluklar ve çıkarlar temelinde derinleşmekte olduğunu gösterdiğini belirterek, iki ülke liderlerinin liderliğinde işbirliğini güçlendirmeye devam edeceklerini aktardı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Doğal Afetler, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Lübnan, Kanada, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan: ABD-İran mutabakatından memnunuz - Son Dakika

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