Fidan, Antalya'da Barış Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Bakanlar Komitesi Toplantısı, "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla yarın Antalya Diplomasi Forumu'nun öncesinde düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Fidan'ın, toplantıda, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'deki durumu belirtmesi, iki devletli çözüm önerisini yinelemesi bekleniyor.

Üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden aktarılan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Ligi (AL) Bakanlar Komitesi Toplantısı, "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla yarın Antalya'da düzenlenecek. Toplantı, 11-13 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'nun öncesinde yapılacak. Antalya toplantısı, Bakanlar Komitesi'nin Türkiye'deki ilk toplantısını, ayrıca toplamda 20'inci faaliyetini teşkil edecek.

Toplantıya Bahreyn, Endonezya, Filistin, Katar, Mısır, Suudi Arabistan ve Ürdün'ün Dışişleri Bakanları'nın da katılması bekleniyor. Toplantıya ayrıca, AL Genel Sekreteri ve İİT Genel Sekreteri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Nijerya, İrlanda, İspanya, Norveç, Slovenya, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Avrupa Birliği'nden (AB) de temsilcilerin katılmaları öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın toplantıda, İsrail'in 18 Mart'ta ateşkesi bozmasının ardından Gazze'deki durumun daha da kötüleştiğine, Batı Şeria ve Kudüs'ün üzerindeki baskı ve tehdidin arttığına, bununla birlikte iki devletli çözüm perspektifinin giderek zayıfladığına dikkati çekmesi, Bakanlar Komitesi'nin tüm çabalarını kalıcı bir ateşkes, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması ve Gazze'ye tam insani erişim sağlanması

yönünde yoğunlaştırması gerektiğini vurgulaması ve bu doğrultuda, Mısır ve Katar'ın kapsamlı bir anlaşmaya aracılık etme yönündeki çabalarına yönelik desteği yinelemesi bekleniyor.

Fidan'ın ayrıca, Filistinlilerin anavatanlarında yaşamaya devam etmelerine ve Filistin ile İsrail halklarının barış içinde yan yana yaşamalarına olanak tanıyan iki devletli çözümün bir alternatifinin bulunmadığının altını çizmesi, Türkiye'nin, Gazze'deki yıkımın ivedilikle durdurulması ve kalıcı bir ateşkes sağlanması; İsrail'in Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan'ı da kapsayan yayılmacılığının durdurulması; Filistinlilerarası uzlaşının bir an evvel tesisi edilmesi; iki devletli çözümün uluslararası gündemin üst sıralarında tutulmasında ısrarcı olunması başlıklarında tüm girişimleri

kayıtsız şartsız desteklemeyi sürdüreceğini belirtmesi öngörülüyor.