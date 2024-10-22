Fidan ve Braze'den FETÖ ve Savunma Üzerine Görüşme

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile görüştü. Fidan, "Özellikle FETÖ ile mücadelede daha kuvvetli iş birliği ve somut adımlar atılması beklentimizi bu alanda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünkü basın toplantısında da ifade etmiştim. FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz, asla ve asla rehavete kapılmayacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Letonya arasındaki ikili ilişkilerin sağlam temeller üzerinde güçlenmeye devam ettiğini belirten Fidan, şunları söyledi:

"Önümüzdeki dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin arttırılmasını hedefliyoruz. Ekonomik iş birliğimizi hem geliştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Ticaret hacmimiz son yıllarda önemli artış kaydetti. İnanıyoruz ki 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize ulaşarak, yakın zamanda bu hedefi daha da yükselteceğiz.

"Şirketlerimiz Letonya'ya daha fazla yatırım yapmak konusunda istekliler"

Ticaret, yatırımlar, müteahhit ve ulaştırma başta olmak üzere pek çok sektörde ilişkilerimizi daha da ilerletebiliriz. Letonya ile teşhis ettiğimiz Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi, bu anlamda çok önemli bir mekanizmadır. Komitenin 2. toplantısını ilk fırsatta gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca, şirketlerimiz Letonya'ya daha fazla yatırım yapmak konusunda istekliler. Biz de şirketlerimizi bu konuda cesaretlendirmeye devam edeceğiz. Bu noktada da zaman zaman bazı zorluklarla karşılaşılabiliyor. Bu konuyu da sayın meslektaşıma ifade ettim.

"İki NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin son derece önemli"

İki NATO müttefiki olarak savunma sanayi alanındaki iş birliğimizin son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Bu alandaki iş birliğimizi somut projelerle güçlendireceğiz. Değerli mevkidaşımla aynı zamanda terörle mücadele konusunu da ele alma imkanımız oldu. Özellikle FETÖ ile mücadelede daha kuvvetli iş birliği ve somut adımlar atılması beklentimizi bu alanda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünkü basın toplantısında da ifade etmiştim. FETÖ ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz, asla ve asla rehavete kapılmayacağız.

"Letonya, AB üyelik sürecimize samimi destek veren ülkelerden biri"

Ayrıca Türkiye- Avrupa Birliği ilişkilerini ve bölgesel meseleleri de ele alma imkanımız oldu. Letonya, AB üyelik sürecimize samimi destek veren ülkelerden biri. AB üyeliği, Türkiye için stratejik bir hedeftir. AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur. Aynı kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz.

" Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdik"

Bugün Rusya-Ukrayna tarafındaki gelişmeleri de ele aldık. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdik. Biliyorsunuz dün sayın Ukrayna Dışişleri Bakanı Sayın Sbiha ile son derece önemli istişareler gerçekleştirmiştik. Ukrayna'daki savaşın bir an evvel son bulmasını diliyoruz. Dün de söylediğim gibi sahadaki çabalar, müzakere süreçleriyle desteklenmelidir. Barışı hedefleyen her türlü girişimi destekliyoruz.

" İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarının durmasını istiyoruz"

Türkiye olarak uluslararası hukukun dünyanın hem kuzeyinde hem de güneyinde uygulanması gerektiğini savunuyoruz. Bu çerçevede İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımın bir an önce son bulması için çaba gösteriyoruz. İsrail'in Lübnan'daki saldırısının durmasını istiyoruz. İsrail, sivilleri öldürerek barışa ve güvenliğe ulaşamaz. Filistinlileri kendi ülkelerinde kendi devletlerini kurmalarını, uluslararası kamuoyu olarak desteklemeliyiz.

Gelecek yıl, Letonya ile diplomatik ilişkilerimizin 100. yıl dönümünü kutlayacağız. İş birliğimizi, bu yıl dönümüne yakışır biçimde derinleştirmek istiyoruz. Ziyareti için değerli meslektaşım Braze'ye teşekkür ediyorum."

Letonya Dışişleri Bakanı Braze: "Türkiye'nin güney kanadı ve NATO'nun tamamı için yaptığı tüm çabalar takdire şayan"

Fidan'ın ardından konuşan Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, iki ülke arasındaki ilişkilerin derin ve verimli olduğunu, gelecek yıl ikili ilişkilerin 100. yılının kutlanacağını belirterek, Fidan'ı Letonya'ya davet ettiğini söyledi. Braze, şöyle konuştu:

"Bugün aynı zamanda diplomatik ilişkilerin tekrar test edilmesinin 33. yılını kutluyoruz. Dolayısıyla bir kez daha bu çerçevede Anıtkabir'i ziyaret edebilmek benim için son derece önemliydi. Son derece önemli bir ilişkimiz var.

Biz gerçekten güvenliğin önemini savunmanın önemini anlıyoruz. NATO'da müttefikiz ama aynı zamanda son derece coğrafi anlamda önemli bölgelerde bulunuyoruz. Türkiye'nin güney kanadı için yaptığı ve NATO'nun tamamı için yaptığı tüm çabalar gerçekten çok takdire şayan. Biz güvenliğimizi ve savunmamızı son derece önemli bir husus olarak değerlendiriyoruz.

"Hem NATO'nun dış sınırı hem de Avrupa Birliği'nin dış sınırıyız"

Gayri Safi İç Hasılamızın yüzde 3'ünden fazlasını savunmaya aktarıyoruz ve birçok ekonomik soruna rağmen bunu yapmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda Gayri Safi İç Hasılamızın yüzde 1'ini sadece savunma anlamında değil, insani destek anlamında da Ukrayna'ya aktarıyoruz. Bu anlamda Rusya ve Belarus'la sınırlarımızı güçlendiriyoruz. Çünkü gerçekten dış sınır bizim için son derece önemli. Hem NATO'nun dış sınırı hem de Avrupa Birliği'nin dış sınırıyız, Türkiye'nin de böyle gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla farklı coğrafi bölgelerde bulunmamıza rağmen aslında karşılaştığımız zorluklar, son derece önemli, dolayısıyla bunlarla mücadele etmek için çok ciddi çalışmalarımızın olması gerektiğini biliyoruz.

Türkiye'nin önümüzdeki hafta Riga'da Kırım Platformu'nun Parlamenter Zirvesi'nde son derece üst seviyede bir heyetle temsil edileceğinden çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ayrıca Ukrayna'ya vereceğimiz toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına hepimizin Birleşmiş Milletler şartında hukuki olarak bağlayıcı olan tüm ilkeleri destekler şekilde burada bulunmamız, temsil edilmemiz son derece önemli."