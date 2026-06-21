Filenin Sultanları Batıkent'te Sanatla Ölümsüzleşti

(ANKARA) - Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapan şehirlerde kalıcı spor mirası bırakmayı amaçlayan "VNL Legacy Court" projesi kapsamında, ABB'ye ait Batıkent'teki voleybol sahası, sanatla yenilenerek açıldı. Ünlü sanatçı Emir Aktunç, mural uygulaması ile voleybol sahasını tuvale dönüştürdü, sahaya işlenen özel çizimde, Milli Takım'ın yıldız voleybolcularından Cansu Özbay, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in portreleri yer aldı.

ABB, "VNL Legacy Court" projesi kapsamında dünyaca ünlü sanatçı Emir Aktunç'un Filenin Sultanları'nın portresiyle yenilediği Batıkent Rekreasyon Alanı İkinci Yüzyıl Parkı'ndaki voleybol sahasının açılışını gerçekleştirdi.

Dünya Voleybol (Volleyball World), Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) ve Voleybol Vakfı (Volleyball Foundation) işbirliğiyle hayata geçirilen "VNL Legacy Court" projesi kapsamında, ABB'ye ait Batıkent Rekreasyon Alanı İkinci Yüzyıl Parkı'nın içerisinde yer alan voleybol sahası yenilendi.

Batıkent Rekreasyon Alanı'nda düzenlenen açılışa, Volleyball World Ürün Direktörü Marcelo da Costa Hargreaves, Ankara Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar ile milli voleybolcular Dilay Özdemir, Ezel Balık ve Aylin Uysalcan katıldı.

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) ev sahibi şehirlerde kalıcı bir spor mirası bırakması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan ve yerel sanatçı Emir Aktunç tarafından tasarlanan sahada milli voleybolcular Cansu Özbay, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in portreleri yer aldı.

VOLEYBOL SAHASI TUVALE DÖNÜŞTÜ, BAŞKENTE SPOR MİRASI KAZANDIRDI

Milletler Ligi'ne ev sahipliği yapan şehirlerde kalıcı bir spor mirası bırakmayı amaçlayan projede, dünyaca ünlü sanatçı Emir Aktunç, mural uygulaması ile voleybol sahasını tuvale dönüştürdü ve kente Filenin Sultanları'nın bulunduğu kalıcı bir eser armağan etti.

Binbir emekle sahaya işlenen özel çizimde, Milli Takım'ın yıldız voleybolcularından Cansu Özbay, Gizem Örge, Hande Baladın, Melissa Vargas ve Zehra Güneş'in portreleri yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun katkılarıyla ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Serkan Yorgancılar'ın katılımıyla gerçekleşen açılışta, Volleyball World Ürün Direktörü Marcelo Hargreaves, milli voleybolculardan Dilay Özdemir, Ezel Balık ve Aylin Uysalcan başta olmak üzere TVF temsilcileri de yer aldı.

YORGANCILAR'DAN TEŞEKKÜR

Programın açılışında konuşan ABB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Doç. Dr. Serkan Yorgancılar, Büyükşehir Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği destekleri yineleyerek sözlerine başladı.

Sporun birleştirici gücüne vurgu yapan Yorgancılar, "VNL Legacy Court" için Ankara'nın gözde parkı Batıkent Rekreasyon Alanı'nın seçilmesinden duyduğu memnuniyeti şu sözlerle aktardı:

"Burası yaklaşık 450 bin metrekarelik devasa bir alan, içerisinde birçok spor tesisi bulunmakta, geçen yıl açtık ve yüz binlerce vatandaşımız burayı kullanıyor. Bu güzel proje için de burayı seçmiş olmalarından dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Milli Takımı'mıza başarılar diliyoruz, onlarla gurur duyuyoruz. Genç kızlarımızın voleybolda aktif rol oynaması için biz de elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız."

"VNL COŞKUSUNU SİZLERE HATIRLATACAK BİR SAHA BIRAKMAK İSTEDİK"

Konuşmasına ABB'ye teşekkürlerini ileterek başlayan Volleyball World Ürün Direktörü Hargreaves, Türk voleybolunun dünyadaki başarılarına dikkati çekerek, "VNL yıllardır Türkiye'ye geliyor, şimdi Ankara'dayız. Tabii ki de bu coşkuyu sizlere hatırlatacak çok güzel bir miras bırakmak istedik bu sahayla beraber. Bunu daha iyi kutlayacak bir çözüm bulamazdık; spor ve sanat bir araya geldi hem de Ankara'nın kalbinde. Yıllarca sizle bu anıyı hatırlamaya devam edeceğiz" dedi.

"TASARIMIN İLHAM VERECEĞİNİ UMUYORUM"

Aynı zamanda, 'Max On Duty' lakabıyla da tanınan sanatçı Emir Aktunç, dünya çapındaki projeyi Ankara'ya taşımaktan ve Büyükşehir Belediyesi ile ortak paydada buluşmaktan keyif aldığını belirterek, duygularını dile getirdi:

"VNL Legacy'nin aslında birçok ülkede yaptığı ve Türkiye'de de Ankara'da yaptığı projesinde; beş voleybolcumuzun portresi, benim tasarladığım mural uygulamasıyla yapıldı. Bunun dünyanın birçok yerinde olması ve bizim de bunu Türkiye'de yapmamız ve Ankara'da olması bence çok güzel bir şey. Birçok yeni voleybolcuya ve herkese ilham vereceğini umuyorum. Tasarım süreçleri, karar vermek vs. derken bir haftalık bir süreçte bu uygulamayı burada gerçekleştirdik. Böyle güzel bir parkın içerisinde böyle bir uygulama yapmamız çok güzel. Özellikle bu tarz büyük bir mural uygulamasının olmadığı bir alanda bize destek verdiği için Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz."

"HAYALLERİMİZ VAR"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın genç yeteneği Aylin Uysalcan ise takım arkadaşlarının sahada ölümsüzleştirilmesinden gurur duyduğunun altını çizerek, "Çoğu küçük kızın hayalleri ve idolleri olan ablalarımızı bu sahada görmek oldukça heyecan verici. Bu da hayallerin gerçek olması oluyor bence. Milli Takım olarak VNL'de elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı düşünüyorum ve çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Turnuvada hayallerimiz var, hayallerimizi gerçekleştirmek istiyoruz" diye konuştu.

SAHADA İLK MAÇ OYNANDI

Etkinliğin son kısmında ise milli voleybolcular, çocuklarla gösteri maçı yaptı. Katılımcılar, ardından sahada hatıra fotoğrafı çektirdi ve filenin sultanlarından imza alarak günü tamamladı.