Filipinler'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: 37 Ölüm - Son Dakika
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Filipinler'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: 37 Ölüm

Filipinler\'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: 37 Ölüm
09.06.2026 09:51
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Mindanao'da meydana gelen depremde 37 kişi hayatını kaybetti, 456 kişi yaralandı. Arama kurtarma sürüyor.

Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesinde meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki deprem büyük yıkıma yol açtı. Yetkililer, Sarangani ilinin Soccsksargen bölgesindeki Kablalan ilçesi yakınlarında meydana gelen depremde can kaybının 37'ye yükseldiğini duyurdu.

Depremde 456 kişinin yaralandığı belirtilirken, 4 kişi için de kayıp ihbarı yapıldığı açıklandı.

77 BİNDEN FAZLA KİŞİ ETKİLENDİ

Yetkililerin verdiği bilgilere göre depremden toplam 77 bin 186 kişi etkilendi. Can kayıplarının büyük bölümünün çöken binalardan düşen enkaz parçaları nedeniyle meydana geldiği ifade edildi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, ekipler kayıp olduğu bildirilen kişilere ulaşmaya çalışıyor.

BİNLERCE EV HASAR GÖRDÜ

Deprem nedeniyle yol ve köprülerde ciddi hasar oluştu. İlk belirlemelere göre 1889 ev zarar görürken, bunlardan yaklaşık 1500'ünün tamamen yıkıldığı bildirildi.

Yetkililer, hasarın boyutunun oldukça büyük olduğunu ve yeniden inşa sürecinin ne kadar süreceğinin henüz bilinmediğini belirtti.

HASTANELERE JENERATÖR DESTEĞİ

Elektrik iletim hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle bölgedeki hastanelere jeneratör ve yakıt sevkiyatı yapıldığı açıklandı.

Gıda ve su kaynaklarının şimdilik yeterli olduğu belirtilirken, depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

HAVALİMANI DA ZARAR GÖRDÜ

Yetkililer, General Santos Havalimanı'nın da depremden etkilendiğini açıkladı. Hasar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edilirken, bazı seferler farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Evlerine dönemeyen çok sayıda kişi açık alanlarda beklemeye devam ederken, bölgede çadır kent kurulması seçeneği değerlendiriliyor.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMIŞTI

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin 55,2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurmuştu. Sarsıntının ardından 4,6 ile 6,5 büyüklüğü arasında çok sayıda artçı deprem kaydedildi.

Depremin ardından Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılırken, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. kıyı bölgelerinde yaşayan vatandaşlara yüksek kesimlere çıkmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Filipinler, Politika, 3. Sayfa, Mindanao, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filipinler'de 7,8 Büyüklüğünde Deprem: 37 Ölüm - Son Dakika

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