Filistin Başbakanı Mustafa: Ateşkes Yeniden İnşa İçin Şart - Son Dakika
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Filistin Başbakanı Mustafa: Ateşkes Yeniden İnşa İçin Şart

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Mustafa, Gazze'nin yeniden inşası için ateşkesin sağlanmasının gerekliliğini vurguladı.

11.04.2025 22:06
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Haber: Melis Yıldırım - Kamera: Yasin Kabadayı

(ANTALYA) - Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Mohammad Mustafa, ABD ve Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin, "Bence ABD de dahil olmak üzere bazı ülkeler tamamen ateşkes konusuna odaklanmış durumda. Ateşkes önemli çünkü yeniden inşa için bir ön koşul, ateşkese ihtiyacımız var. Bunda yanlış bir şey yok. Dolayısıyla ateşkes konusunu ele aldıktan sonra yeniden inşanın başlatılması için zeminin daha iyi hazırlanacağına inanıyorum" diye konuştu.

Filistin Başbakanı ve Dışişleri ve Yurdışında Yaşayan Filistinliler Bakanı Mustafa, Antalya Belek'teki Nest Kongre Merkezi'nde yapılan Dördüncü Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF-2025) düzenlenen "Gazze/Filistin'in Geleceğine İlişkin Gazze Temas Grubu Görüşleri Paneli"ne konuşmacı olarak katıldı. Panelin ardından aralarında ANKA Haber Ajansı'nın da bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan ve Dışişleri Bakanı Mustafa, rehinelere ilişkin, "Rehinelerin geri dönmesini istiyoruz. İnsanlar özgürlüklerine kavuşup daha iyi bir yaşam sürebilirler" ifadelerini kullandı. Kimsenin Filistin halkının sefaletine katkıda bulunmak istemeyeceğini dile getiren Mustafa, İsrail'in her gün ek koşullar öne sürdüğünü belirtti. Mustafa devamında, "Bu yüzden duruma gerçekten yardımcı olmuyorlar. Ancak bunun hızla değişeceğini umalım. Bildiğiniz gibi siyasette her şey hızla değişebilir. Bilgeliğin galip geleceğine inanmak için bir nedenimiz var" diye konuştu.

ABD ve Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşasına ilişkin planın sorulması üzerine Mustafa, "Hepsini destekliyoruz. Arap ülkeleri destekledi. İslam ülkeleri destekledi. Avrupa destekledi. Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, herkes destekledi. Yani bu bir zaman meselesi. Bence ABD de dahil olmak üzere bazı ülkeler tamamen ateşkes konusuna odaklanmış durumda. Ateşkes önemli çünkü yeniden inşa için bir ön koşul, ateşkese ihtiyacımız var. Bunda yanlış bir şey yok. Dolayısıyla ateşkes konusunu ele aldıktan sonra yeniden inşanın başlatılması için zeminin daha iyi hazırlanacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa, İsrail'e karşı uluslararası baskı olmasına rağmen İsrail'in bu savaşı sürdürmekte hala kararlı olduğu ve bunun nasıl önleneceğine dair sorunun ardından, "Baskı. Ticari baskı, siyasi baskı ve hukuki baskı" diye yanıt verdi.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Filistin Başbakanı Mustafa: Ateşkes Yeniden İnşa İçin Şart - Son Dakika

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