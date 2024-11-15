Filistin'de Soykırım Konferansı İstanbul'da - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Filistin'de Soykırım Konferansı İstanbul'da

Filistin\'de Soykırım Konferansı İstanbul\'da

İstanbul'da düzenlenen konferansta Filistin'deki soykırım ve çözüm önerileri tartışıldı.

15.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da " Filistin'de Soykırım: Sömürgecilik, Faşizm ve Siyonizm" konferansı düzenlendi.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğince Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen konferans, "İşgalin Tarihi", "İsrail Faşizmi ve Siyonist Eğilimler" ve "Diplomatik Çözüm Perspektifleri" başlıklarıyla üç oturumda gerçekleştirildi.

Kudüs ve Filistin Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın katıldığı konferansta, İsrail saldırganlığının dünden bugüne yol açtığı sonuçlar, nedenleri ve çözüm önerileri tartışıldı.

Moderatörlüğünü CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can'ın yaptığı konferansta konuşan Hasan Turan, vicdan sahibi hiç kimsenin çocukların, kadınların ve sivillerin katledilmesini kabul edemeyeceğini söyledi.

7 Ekim'den bu yana insanlığın katledildiğini kaydeden Turan, "Siyonist işgalcilere hem ekonomik hem de askeri savunma araçlarıyla destekler verilerek bu katliamlara, bu soykırıma sponsorluk yapılmaktadır. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz acı gerçek budur." dedi.

Turan, katliamların sadece Filistin'le sınırlı kalmadığını, işin nedenini anlamak gerektiğini belirterek, "Bugün siyonizmle birlikte bu bir siyasi mücadeleymiş gibi tanımlansa da bu işin arkasında yatan gerçek neden teolojik sapkınlıktır. İsrail'i İsrail yapan temel anlayış, kendilerince seçkin bir ırk oldukları tezine dayanmakta ve toprakların kendilerine Tanrı tarafından vadedildiğine inanmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'e destek veren ülkeleri eleştiren Turan, "Siyonist işgalcilerin soykırım suçuna, onların yanında duran, destek, para, silah veren herkes ortaktır. ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler adeta İsrail için canlı kalkan olmuş durumdalar." dedi.

Turan, bu tutumlar sergilenmeye devam ettikçe Orta Doğu'ya barışın gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'ya sapladığı hançeri daha da büyütme çabasıdır"

CHP İstanbul Milletvekili Kılınç, katliamları önlemenin yolunun birlik olmaktan geçtiğine vurgu yaptı.

Kılınç, "İsrail'in saldırıları, İsrail'in Orta Doğu'ya sapladığı hançeri daha da büyütme çabasıdır. İsrail kendi topraklarına çekilmelidir. Bunun sağlanması için güç birliğini daha da artırmamız lazım." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Gutierrez de İsrail'in tutumuna karşı eyleme geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gutierrez, ateşkes ilan edilmesi ve bu ateşkesin uluslararası kurumlar tarafından da gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin konusunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Gutierrez, "Yapılabilecek temel şeylerden biri, katliam gerçekleştiren ülkelere silah satışının durdurulmasıdır. Karşılaşmakta olduğumuz şey tamamen masum sivillerin katledilmesidir. Filistin Devleti'nin tekrar güçlendirilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin yeniden kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Gutierrez, yaşanan katliamlardan muzdarip olan halk için bir tazminat programı oluşturulması önerisinde bulunarak, "Filistin Halkıyla Dayanışma Bankası gibi bir kurumun kurulmasıyla bu hayata geçirilebilir." dedi.

"Şu anki acil öncelik, Gazze'deki bu katliamların durdurulmasıdır"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da bağımsız Filistin Devleti'nin 15 Kasım 1988'de ilan edildiğini hatırlattı.

Faed, "Halkımız ihtiyaç fazlası bir halk değildir. Aksine bölge haritasında eksik olan bir devlettir Filistin Devleti. Halkımız adil bir çözümle hakkını bulamadığı sürece bu bölge ve dünya asla güvenlik, huzur, barış ve istikrara kavuşamayacaktır." dedi.

Halklarının bölgeye dönüş umuduyla yaşadığını aktaran Faed, "Şu anki acil öncelik, bu saldırıların ve Gazze'deki bu katliamların durdurulmasıdır. İnsanları kurtarmak ve insani yardım ile destek gönderilmesidir. Ardından Filistin halkının özgürlüğünü kazanması ve kendi topraklarında başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasıdır." diye konuştu.

Faed, topraklarından asla vazgeçmeyeceklerini ve vatanlarını bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Filistin Sorunu, İnsan Hakları, Diplomasi, Konferans, Venezuela, Orta Doğu, Politika, Filistin, istanbul, Türkiye, Güncel, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'de Soykırım Konferansı İstanbul'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:27 Bakan Yumaklı’dan “Köfteci Yusuf“ açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır Bakan Yumaklı'dan "Köfteci Yusuf" açıklaması: Süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır
17:50 Üç günde, dördüncü “Vakit tamamdır“ paylaşımı yapan MHP’den hala açıklama yok Üç günde, dördüncü "Vakit tamamdır" paylaşımı yapan MHP'den hala açıklama yok
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
10:04 Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı Viral olan berber videosunun aslı bambaşka çıktı
09:40 Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor Fark 4 bin 508 TL seviyesinde Asgari ücret zammı için masaya 4 farklı rakam geliyor! Fark 4 bin 508 TL seviyesinde
09:38 Prens William, ’Filistin’e Özgürlük’ sloganlarıyla protesto edildi Prens William, 'Filistin'e Özgürlük' sloganlarıyla protesto edildi
09:29 Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı Öfkeli oğlunu bastonla döverek sakinleştirmeye çalıştı
09:21 Ehliyette son tarih yaklaşıyor Ceza almamak için acele edin Ehliyette son tarih yaklaşıyor! Ceza almamak için acele edin
09:04 Ahmet Özer’e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz Ahmet Özer'e teşekkür mektubu gönderdiği ortaya çıkan Soylu: Özür dileriz
09:04 Atatürk’e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi Atatürk'e saygısızlık yapmıştı, fotoğrafının önünde ters kelepçeli görüntülendi
08:32 Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu Nihal Candan sır gibi sakladığı kocası ile ilgili konuştu
08:02 Cem Özer’den Zeynep Bastık’ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme Cem Özer'den Zeynep Bastık'ın en seksi kadın seçilmesine ince gönderme
07:48 Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul’a tokat attı Mike Tyson, merakla beklenen dövüş öncesinde Jake Paul'a tokat attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 21:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Filistin'de Soykırım Konferansı İstanbul'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.