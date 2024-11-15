Filistin\'de Soykırım Konferansı İstanbul\'da

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İstanbul'da " Filistin'de Soykırım: Sömürgecilik, Faşizm ve Siyonizm" konferansı düzenlendi.

Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliğince Bilim Beyoğlu'nda düzenlenen konferans, "İşgalin Tarihi", "İsrail Faşizmi ve Siyonist Eğilimler" ve "Diplomatik Çözüm Perspektifleri" başlıklarıyla üç oturumda gerçekleştirildi.

Kudüs ve Filistin Parlamenterler Birliği Başkan Yardımcısı, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın katıldığı konferansta, İsrail saldırganlığının dünden bugüne yol açtığı sonuçlar, nedenleri ve çözüm önerileri tartışıldı.

Moderatörlüğünü CGTN Türk Genel Yayın Yönetmeni Ulaş Can'ın yaptığı konferansta konuşan Hasan Turan, vicdan sahibi hiç kimsenin çocukların, kadınların ve sivillerin katledilmesini kabul edemeyeceğini söyledi.

7 Ekim'den bu yana insanlığın katledildiğini kaydeden Turan, "Siyonist işgalcilere hem ekonomik hem de askeri savunma araçlarıyla destekler verilerek bu katliamlara, bu soykırıma sponsorluk yapılmaktadır. Bugün karşı karşıya bulunduğumuz acı gerçek budur." dedi.

Turan, katliamların sadece Filistin'le sınırlı kalmadığını, işin nedenini anlamak gerektiğini belirterek, "Bugün siyonizmle birlikte bu bir siyasi mücadeleymiş gibi tanımlansa da bu işin arkasında yatan gerçek neden teolojik sapkınlıktır. İsrail'i İsrail yapan temel anlayış, kendilerince seçkin bir ırk oldukları tezine dayanmakta ve toprakların kendilerine Tanrı tarafından vadedildiğine inanmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'e destek veren ülkeleri eleştiren Turan, "Siyonist işgalcilerin soykırım suçuna, onların yanında duran, destek, para, silah veren herkes ortaktır. ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkeler adeta İsrail için canlı kalkan olmuş durumdalar." dedi.

Turan, bu tutumlar sergilenmeye devam ettikçe Orta Doğu'ya barışın gelmesinin mümkün olmadığını söyledi.

"İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'ya sapladığı hançeri daha da büyütme çabasıdır"

CHP İstanbul Milletvekili Kılınç, katliamları önlemenin yolunun birlik olmaktan geçtiğine vurgu yaptı.

Kılınç, "İsrail'in saldırıları, İsrail'in Orta Doğu'ya sapladığı hançeri daha da büyütme çabasıdır. İsrail kendi topraklarına çekilmelidir. Bunun sağlanması için güç birliğini daha da artırmamız lazım." ifadesini kullandı.

Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Gutierrez de İsrail'in tutumuna karşı eyleme geçilmesinin önemine vurgu yaptı.

Gutierrez, ateşkes ilan edilmesi ve bu ateşkesin uluslararası kurumlar tarafından da gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

Filistin konusunun unutulmaması gerektiğini söyleyen Gutierrez, "Yapılabilecek temel şeylerden biri, katliam gerçekleştiren ülkelere silah satışının durdurulmasıdır. Karşılaşmakta olduğumuz şey tamamen masum sivillerin katledilmesidir. Filistin Devleti'nin tekrar güçlendirilmesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti'nin yeniden kurulması gerekiyor." diye konuştu.

Gutierrez, yaşanan katliamlardan muzdarip olan halk için bir tazminat programı oluşturulması önerisinde bulunarak, "Filistin Halkıyla Dayanışma Bankası gibi bir kurumun kurulmasıyla bu hayata geçirilebilir." dedi.

"Şu anki acil öncelik, Gazze'deki bu katliamların durdurulmasıdır"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da bağımsız Filistin Devleti'nin 15 Kasım 1988'de ilan edildiğini hatırlattı.

Faed, "Halkımız ihtiyaç fazlası bir halk değildir. Aksine bölge haritasında eksik olan bir devlettir Filistin Devleti. Halkımız adil bir çözümle hakkını bulamadığı sürece bu bölge ve dünya asla güvenlik, huzur, barış ve istikrara kavuşamayacaktır." dedi.

Halklarının bölgeye dönüş umuduyla yaşadığını aktaran Faed, "Şu anki acil öncelik, bu saldırıların ve Gazze'deki bu katliamların durdurulmasıdır. İnsanları kurtarmak ve insani yardım ile destek gönderilmesidir. Ardından Filistin halkının özgürlüğünü kazanması ve kendi topraklarında başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız bir Filistin Devleti kurulmasıdır." diye konuştu.

Faed, topraklarından asla vazgeçmeyeceklerini ve vatanlarını bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.

Konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi.