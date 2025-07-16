Filistin'den Albanese'ye Destek - Son Dakika
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Filistin'den Albanese'ye Destek

16.07.2025 22:07
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Filistin, ABD'nin yaptırım kararına karşı BM Filistin Özel Raportörü Albanese'ye destek açıklaması yaptı.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, ABD'nin yaptırım listesine aldığı BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese'ye desteklerini vurgulayarak, yaptırım kararından derin endişe duyduklarını belirtti.

Filistin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi İbrahim Khraishi, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyeleri dahil 70'ten fazla ülkeyi temsilen BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e mektup gönderdi.

Mektupta, Cenevre'deki İİT üyeleri dahil Bolivya, Brezilya, Şili, Çin, Küba, Honduras, İzlanda, Namibya, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, Sri Lanka ve Venezuela'nın Albanese'ye ilişkin alınan yaptırım kararından derin endişe duyduğu ifade edilerek, "Bu haksız saldırıları kesinlikle reddediyoruz. Bu tarz eylemler uluslararası hukukun ağır ihlalleri hakkındaki gerçekleri ortaya koyan BM Özel Prosedürler görevlilerinin güvenilirliğini baltalamayı amaçlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

BM uzmanlarının görevlerini tehdit, yıldırma ve misilleme olmadan yerine getirmeleri gerektiğine işaret edilen mektupta, Filistin'deki insan haklarına ilişkin çalışmalar yapan Albanese'ye destek verildiği, kendisine yöneltilen iddiaların ise asılsız olduğu vurgulandı.

Mektupta, BM üyelerine somut ve yapıcı şekilde sürece dahil olmaları çağrısında bulunuldu.

ABD'den yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 9 Temmuz'da BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) ABD ve İsrail'e karşı harekete geçmesini sağlama çabaları nedeniyle yaptırım listesine alındığını duyurmuştu.

Washington, daha önce de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'ten, Albanese'nin görevine son verilmesini talep etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği, 1 Temmuz'da, söz konusu talebe ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Albanese'nin son dönemde "antisemitik" ve "İsrail karşıtı" söylemlerini artırdığını öne sürerek Albanese'nin kınanmasını ve görevden alınmasını istemişti.

Açıklamada, bu yönde adım atılmaması halinde sadece BM'nin itibarının sarsılmayacağı, ABD'nin adım atmak zorunda kalacağı ifade edilmişti.

BM İnsan Hakları Konseyi Özel Prosedürler Komitesi, ABD'nin Albanese'ye yaptırım uygulama kararını şiddetle kınamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Diplomasi, Filistin, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'den Albanese'ye Destek - Son Dakika

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