Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM Konuşması Arap Basınında Geniş Yankı Buldu - Son Dakika
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Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM Konuşması Arap Basınında Geniş Yankı Buldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşma, Arap basınında geniş bir şekilde yer aldı. Abbas'ın Gazze'ye gitme kararı ve İsrail'in saldırılarına ilişkin açıklamaları öne çıktı. Suudi Arabistan, Katar, Mısır ve diğer Arap ülkelerinin haber ajansları ve gazeteleri, Abbas'ın konuşmasını farklı başlıklarla okuyucularına duyurdu.

16.08.2024 05:16
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda yaptığı ve önemli açıklamalarda bulunduğu hitabı Arap basınına geniş bir şekilde yansıdı.

Abbas'ın konuşmasına ilişkin haber Suudi Arabistan haber ajansı SPA'da "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığıyla yayımlandı.

Haberde, Abbas'ın hükümet üyeleriyle Gazze'ye gitme kararına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bunun güvence altına alınması çağrısına vurgu yapıldı.

Katar haber ajansı QNA, Abbas'ın TBMM kürsüsünden yaptığı konuşmayı, "Filistin Devlet Başkanı, Filistin liderliğinin tüm üyeleriyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini duyurdu" başlığıyla verdi.

Haberde, Abbas'ın konuşma yaptığı TBMM'deki Filistin Konulu Olağanüstü Toplantı'ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığına dikkati çekildi.

Umman haber ajansı ONA'nın Abbas'ın konuşmasına geniş yer verdiği, "Abbas: İsrail, Filistin halkına karşı soykırım savaşı yürütüyor" başlıklı haberinde, Filistin Devlet Başkanı'nın İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçlar karşısında uluslararası çevrelerin sessizliğini kınamasına değindi.

Mısır haber ajansı MENA da Abbas'ın hitabını, "Filistin Devlet Başkanı: Tarihi bir zulme, savaş ve soykırım suçlarına maruz kalıyoruz" başlığıyla verdi.

Haberde, Abbas'ın Gazze'ye gitme kararına ve Türkiye, Mısır ve Ürdün'e Filistin davasına yönelik desteğinden dolayı övgüde bulunduğuna değinildi.

Mahmud Abbas'ın konuşması, resmi yayın kuruluşlarının yanı sıra Arap dünyasında varlık gösteren özel basın çevrelerinde de yer buldu.

Suudi Arabistan merkezli "El-Arabiyye" kanalı, Abbas'ın konuşmasını internet sitesinden "Abbas TBMM'de: Gazze'ye gideceğim" başlığıyla yayınladı.

Suudi Arabistan'da çıkan "Eş-Şark el-Avsat" gazetesi de geniş yer verdiği Abbas'ın konuşmasını, "Abbas TBMM'de: Filistin liderliğiyle Gazze'ye gitme kararı aldım" şeklinde okuyucularına sundu.

Mısır'da yayın yapan "Al Qahera News" de "Filistin Devlet Başkanı, BMGK'ye Gazze'ye erişimini güvence altına alma çağrısı yapıyor", "Abbas: İşgalci İsrail'in Gazze'deki barınma merkezlerinde her gün işlediği katliamlar karşısında uluslararası toplum sessiz kalıyor" gibi çeşitli başlıklarla öne çıkardı.

Katar merkezli Al Jazeera ve Al Araby televizyonları, Abbas'ın TBMM'deki konuşmasını, hükümet üyeleriyle birlikte Gazze Şeridi'ne gitme kararı ve BMGK'ya Gazze'ye ulaşmalarını güvence altına alma çağrısını öne çıkararak verdi.

Cezayir'de çıkan "El-Bilad" gazetesi de Abbas'ın açıklamalarını, "Mahmud Abbas, tüm Filistin liderliğiyle birlikte Gazze'ye gitme niyetini açıkladı" şeklinde duyurdu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün, TBMM'de yapılan Filistin konulu Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda konuşmuştu.

Abbas, konuşmasında Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." sözleriyle duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." demişti

BMGK'ya kendilerinin güvenli şekilde Gazze Şeridi'ne ulaşmalarını sağlama çağrısında bulunan Abbas, Gazze'den sonra da Kudüs'e gideceğini ifade etmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 5 Filistinli öldü, 92 bin 401 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Mahmud Abbas, Filistin, İsrail, Mısır, Katar, Gazze, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın TBMM Konuşması Arap Basınında Geniş Yankı Buldu - Son Dakika

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