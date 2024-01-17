Filistin\'e destek mitinginde yumruk atan şüpheli tahliye edildi

İSTANBUL'da düzenlenen Filistin'e destek mitinginde "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan bir kişiye yumruk atınca tutuklanan Ege Akersoy tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede Akersoy'un "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi. Akersoy, 14 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

1 Ocak'ta düzenlenen miting sonrası "Kelime-i Tevhid" bayrağı taşıyan İsmail Aydemir, Şişhane'de bu yüzden tartıştığı Ege Akersoy tarafından yumruklandı. Ege Akersoy olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI, İDDİANAME DÜZENLENDİ

Ege Akersoy hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, 1 Ocak'ta Refik Saydam Caddesi üzerinde şüpheli Ege Akersoy'un yoldan geçen İsmail Aydemir'e yumruk attığının tespit edilmesi üzerine tarafların Karaköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldüğü anlatıldı. İsmail Aydemir'in iddianamede ifadesine yer verildi. Aydemir'in ifadesinde, Filistin mitingine katıldığını, saat 11.00 sıralarında Galata Köprüsü düzenlenmiş olan Filistin mitinginden ayrıldığını, yeşil renkli üzerine beyaz renkli Arapça harfler ile bildiği kadarıyla 'La ilahe İllallah Muhammeden Resullullah' yazan bayrak ile yürürken daha önce tanımadığı şüphelinin karşısına çıktığını anlattı. Şüphelinin kendisine 'burası Türkiye sen ne biçim bir Türk vatandaşısın, sen tam bir Arap sevicisin' dediğini ve biranda burnuna yumruk attığını, kendisini yerde bulduğunu, şahsen yere düştüğünde kendisine vurmaya devam etmediğini, vatandaşların araya girdiğini ifade etti. İddianamede, Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Şube Müdürlüğünden alınan raporda mağdur İsmail Aydemir'in yaralanmasının basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olduğu kanaatinin bildirildiği belirtildi.

SAVCI OLAYIN SOYUT TEHLİKE SUÇU OLMAKTAN ÇIKARILIP SOMUT TEHLİKE SUÇU HALİNE GELDİĞİNİ BELİRTTİ

İddianamede, şüphelinin kamuya açık alanda Filistin'de yaşanan olayları protesto etmek için toplanan grupta yer alan ve üzerinde Arapça ifadeler bulunan bayrağı taşıyan Aydemir'e 'sen tam bir Arap sevicisisin... Arap kültürünü savunuyor' şeklinde söylemler ile halkın sosyal sınıf, ırk veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettiği vurgulandı. Şüpheli Akersoy'un eyleminin kamuoyu tarafından yakından takip edilerek tepki gösterilen Filistin'de yaşanan olaylar, şehit haberleri gibi halk arasında infial uyandıran olaylarla ilgili yapılan bir miting sonrasında gerçekleşmesinin eylemi soyut tehlike suçu olmaktan çıkarılıp somut tehlike suçu haline getirdiği belirtildi.

ŞÜPHELİNİN 2 SUÇTAN 1 YIL 4 AYDAN 4 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, şüpheliyi tanımayan ve sadece miting sonrası elinde bayrak taşıması nedeniyle saldırıya maruz kalan, Aydemir'e yapılan saldırının toplumun bir kesiminde diğer kesimine karşı nefret uyandıracak mahiyette olduğu, yine olay sonrası görsel ve yazılı medyada gösterilen tepkiler dikkate alındığında şüphelinin eyleminin kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğunun kabulü gerektiği belirtildi. Şüpheli Ege Akersoy'un "basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde kasten yaralama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından toplamda 1 yıl 4 aydan 4 yıla kadar hapsi istendi.

TAHLİYE EDİLEN ŞÜPHELİ 14 ŞUBAT'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Düzenlenen iddianame İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Mahkemece hazırlanan tensip zaptında Akersoy'un üzerine atılı, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak sanığın yurt dışı çıkış yasağı yönünde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Şüpheli Ege Akersoy'un yargılanacağı davanın ilk duruşması 14 Şubat'ta görülecek.