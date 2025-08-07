Filistin\'e Destek Platformu\'ndan Gazze için Yürüyüş Çağrısı

FİLİSTİN'E Destek Platformu'nu oluşturan 15 sivil toplum kuruluşu, Gazze için basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın toplantısında, 9 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan yürüyüş için çağrıda bulunuldu.

Eyüp Sultan Bahariye Mevlevihanesi'nde yapılan basın açıklamasına; Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul İHH Başkanı Mehmet Kesmen gibi birçok isim katıldı. Mehmet Güney'in açılış konuşmasının ardından, Filistin'e Destek Platformu Koordinasyonu adına Salih İnce basın bildirisini okudu.

Açılış konuşmasını yapan Güney, şunlara değindi:

"1948'de başlayan terör merkezli bir işgal, o günden beri durmaksızın soykırıma devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz gerçekten inanılmaz bedeller ödediler. Resmi rakamlara göre 60 binin üzerinde şehit, 100 binin üzerinde gazi, 15 binin üzerinde tutsak var ve bu, 2 milyondan fazla nüfusu olan Gazze'ye yapılan büyük bir haksızlıktır. Oradaki hak ihlalleri, gıdanın ve ilacın silah olarak kullanılması ve insanlık onurunun ayaklar altına alınması, Filistin'e Destek Platformu'nun paydaşları olan bizleri rahatsız ediyor."

Açılış konuşmasının ardından okunan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"7 Ekim öncesinde Filistin halkı her gün işgalin baskısıyla yaşıyor, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar her geçen gün artıyor, evler zorla boşaltılıyor, topraklar gasp ediliyor, Filistinli esirler sistematik işkencelere maruz bırakılıyor, dünyanın ise bu zulme sessiz kalması normalleştiriliyordu. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Netanyahu'nun elinde tuttuğu ve Filistin'in haritadan tamamen silindiği bir bayrağı dünyaya gösterebilmesi, sadece bir simge değil, aynı zamanda işgalin niyetinin açık göstergesiydi. İşgal, Filistin'i haritadan silmek istiyordu."

Okunan bildiride, 9 Ağustos'ta yapılacak olan yürüyüşe şu çağrıda bulunuldu:

"7 Ekim'den sonra İsrail, sadece askeri hedefleri değil; hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, ambulansları, yardım konvoylarını ve çocuk parklarını bombaladı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sivil erkekler; kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verilen bir oyun tahtasında hedef haline geldi. İşte biz de bu haklı mücadeleden ilham alarak halkımızı büyük bir yürüyüşe davet ediyoruz. Gazze'ye bir umut ışığı taşımak için, bu zulmün karanlığını delmek için; kararlılıkla, sessizlikle değil ama vakar ve onurla yürümek için, 9 Ağustos Cumartesi günü akşam namazı sonrasında Beyazıt Meydanı'nda buluşacağız. Oradan Ayasofya Camii'ne doğru, ellerimizdeki fenerlerle yürüyeceğiz. Çünkü bu yürüyüş, sadece sembolik bir hareket değildir. Bu yürüyüş, Gazze'ye ulaştırılmak istenen umut, onur ve dayanışma mesajıdır."

Bildirinin devamında şunlara yer verildi:

"Bugün burada bulunmanız sadece mesleki bir görev değil, aynı zamanda ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Gazze'de bugüne kadar onlarca gazeteci şehit edildi. Kamerasını taşıyan, haberini yazan, gerçekleri göstermeye çalışan meslektaşlarınız hedef alındı. O nedenle biz, sizden sadece haber yapmanızı değil; bu sessiz çığlığın sesi olmanızı istiyoruz. Yürüyüş esnasında lütfen görselleri, sesleri, görüntüleri paylaşın. Kurumlarınızla, ulusal ve uluslararası medya kanallarıyla, sosyal mecralarla bu direnişin ve bu yürüyüşün yankısını büyütün" bu ifadelere yer verildi. Basın toplantısı, basın bildirisinin okunmasının ardından sona erdi. Yapılması planlanan yürüyüş 9 Ağustos Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Meydanında başlayarak Ayasofya Camii önünde son bulacak."