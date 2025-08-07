Filistin'e Destek Platformu'ndan Gazze için Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Filistin'e Destek Platformu'ndan Gazze için Yürüyüş Çağrısı

Filistin\'e Destek Platformu\'ndan Gazze için Yürüyüş Çağrısı
07.08.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FİLİSTİN'E Destek Platformu'nu oluşturan 15 sivil toplum kuruluşu, Gazze için basın açıklaması gerçekleştirdi.

FİLİSTİN'E Destek Platformu'nu oluşturan 15 sivil toplum kuruluşu, Gazze için basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın toplantısında, 9 Ağustos Cumartesi günü yapılacak olan yürüyüş için çağrıda bulunuldu.

Eyüp Sultan Bahariye Mevlevihanesi'nde yapılan basın açıklamasına; Filistin'e Destek Platformu Başkanı Mehmet Güney, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, İstanbul İHH Başkanı Mehmet Kesmen gibi birçok isim katıldı. Mehmet Güney'in açılış konuşmasının ardından, Filistin'e Destek Platformu Koordinasyonu adına Salih İnce basın bildirisini okudu.

Açılış konuşmasını yapan Güney, şunlara değindi:

"1948'de başlayan terör merkezli bir işgal, o günden beri durmaksızın soykırıma devam ediyor. Filistinli kardeşlerimiz gerçekten inanılmaz bedeller ödediler. Resmi rakamlara göre 60 binin üzerinde şehit, 100 binin üzerinde gazi, 15 binin üzerinde tutsak var ve bu, 2 milyondan fazla nüfusu olan Gazze'ye yapılan büyük bir haksızlıktır. Oradaki hak ihlalleri, gıdanın ve ilacın silah olarak kullanılması ve insanlık onurunun ayaklar altına alınması, Filistin'e Destek Platformu'nun paydaşları olan bizleri rahatsız ediyor."

Açılış konuşmasının ardından okunan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"7 Ekim öncesinde Filistin halkı her gün işgalin baskısıyla yaşıyor, Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlar her geçen gün artıyor, evler zorla boşaltılıyor, topraklar gasp ediliyor, Filistinli esirler sistematik işkencelere maruz bırakılıyor, dünyanın ise bu zulme sessiz kalması normalleştiriliyordu. Birleşmiş Milletler kürsüsünde Netanyahu'nun elinde tuttuğu ve Filistin'in haritadan tamamen silindiği bir bayrağı dünyaya gösterebilmesi, sadece bir simge değil, aynı zamanda işgalin niyetinin açık göstergesiydi. İşgal, Filistin'i haritadan silmek istiyordu."

Okunan bildiride, 9 Ağustos'ta yapılacak olan yürüyüşe şu çağrıda bulunuldu:

"7 Ekim'den sonra İsrail, sadece askeri hedefleri değil; hastaneleri, okulları, ibadethaneleri, ambulansları, yardım konvoylarını ve çocuk parklarını bombaladı. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, sivil erkekler; kimin yaşayıp kimin öleceğine karar verilen bir oyun tahtasında hedef haline geldi. İşte biz de bu haklı mücadeleden ilham alarak halkımızı büyük bir yürüyüşe davet ediyoruz. Gazze'ye bir umut ışığı taşımak için, bu zulmün karanlığını delmek için; kararlılıkla, sessizlikle değil ama vakar ve onurla yürümek için, 9 Ağustos Cumartesi günü akşam namazı sonrasında Beyazıt Meydanı'nda buluşacağız. Oradan Ayasofya Camii'ne doğru, ellerimizdeki fenerlerle yürüyeceğiz. Çünkü bu yürüyüş, sadece sembolik bir hareket değildir. Bu yürüyüş, Gazze'ye ulaştırılmak istenen umut, onur ve dayanışma mesajıdır."

Bildirinin devamında şunlara yer verildi:

"Bugün burada bulunmanız sadece mesleki bir görev değil, aynı zamanda ahlaki ve insani bir sorumluluktur. Gazze'de bugüne kadar onlarca gazeteci şehit edildi. Kamerasını taşıyan, haberini yazan, gerçekleri göstermeye çalışan meslektaşlarınız hedef alındı. O nedenle biz, sizden sadece haber yapmanızı değil; bu sessiz çığlığın sesi olmanızı istiyoruz. Yürüyüş esnasında lütfen görselleri, sesleri, görüntüleri paylaşın. Kurumlarınızla, ulusal ve uluslararası medya kanallarıyla, sosyal mecralarla bu direnişin ve bu yürüyüşün yankısını büyütün" bu ifadelere yer verildi. Basın toplantısı, basın bildirisinin okunmasının ardından sona erdi. Yapılması planlanan yürüyüş 9 Ağustos Cumartesi akşam namazından sonra Beyazıt Meydanında başlayarak Ayasofya Camii önünde son bulacak."

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Basın Toplantısı, İnsan Hakları, Sivil Toplum, Göçmenler, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Filistin'e Destek Platformu'ndan Gazze için Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj

17:26
’’9 bölge’’ ifadesi ne anlama geliyor MHP’den tartışma yaratan afişler için açıklama
''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
15:51
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı partiden ihraç etti
DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı'yı partiden ihraç etti
15:02
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu
00:21
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
00:07
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
23:39
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
23:37
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
22:57
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
22:43
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
22:43
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
22:35
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu
Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 17:51:34. #7.11#
SON DAKİKA: Filistin'e Destek Platformu'ndan Gazze için Yürüyüş Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.