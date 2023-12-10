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İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadını hapse attı - Son Dakika
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İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadını hapse attı

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attığını duyurdu.

İsrail güçleri Gazze\'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadını hapse attı
10.12.2023 - 22:33,
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Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana katliam yapan İsrail ordusu bu kez de Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı.

BEBEKLİ ANNELERİN DE OLDUĞU KADINLARI HAPSETTİLER

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attığı bildirildi. Açıklamada, eldeki verilerin Filistinli kadınların Ed-Damun ve Hod Haşaron dahil farklı hapishanelerde tutulduğunu gösterdiği bildirildi. İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filistinli sivil toplum kuruluşları daha önce yaptıkları ortak açıklamada İsrail güçlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden getirilerek Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinde tutulan Filistinli esirlere karşı korkunç suçlar işlediğini duyurmuştu. Açıklamada, İsrail'in Filistinli esirlerin sayıları, akıbetleri, tutuldukları yerler ya da sağlık durumlarına ilişkin herhangi bir veriyi açıklamayı reddettiği kaydedilmişti.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı. İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 18 BİNE YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 997 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor. İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail güçleri Gazze'de alıkoydukları ve aralarında bebekli annelerin de bulunduğu 142 kadın esiri hapse attı

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Ahmet eren Kacmaz: TAKASIN HİÇ BİR ANLAMI YOKTU HAMAS BU KONUDA YANLIŞ YAPTIN. KAFASINA GÖRE HAREKET EDİYOR Yanıtla 1 1

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

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