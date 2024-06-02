Filistin İçin Bin Genç Grubu Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - "Filistin İçin Bin Genç" grubu, "Soykırıma petrol tedarikini kesin dediğimiz Socar eylemimizden sonra bu sabah 10 arkadaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

"Filistin İçin Bin Genç" grubu, İsrail'e petrol sağladığı iddia edilen Socar isimli enerji şirketinin İstanbul binasının önünde eylem yapmıştı.

Grubun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, "Soykırıma petrol tedariğini kesin dediğimiz Socar eylemimizden sonra bu sabah 10 arkadaşımız şafak operasyonuyla gözaltına alındı! 'Helal olsun' demek yetmez, şahitsek ses çıkarmak zorundayız. Yüreği Filistinle atan herkesi dayanışmaya, siyonistlerin avukatlığına soyunanlara karşı intifada saflarına çağırıyoruz. Filistinle dayanışmak suç değil, suç İsraille işbirliğidir" denildi.