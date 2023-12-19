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İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü - Son Dakika
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İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldü. İsrail, 20 bine yakın kişiyi öldürdüğü Gazze'de yaklaşık 2,5 aydır 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti.

19.12.2023 - 08:31,
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Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

53 BİN TON BOMBA KULLANDILAR

İsrail, yaklaşık 2,5 aydır saldırdığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 53 bin ton bomba kullandı, 52 bin 500 konutu yerle bir etti. Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına yönelik kapsamlı bir soykırım gerçekleştirildiği, İsrail ve ABD güçlerinin Gazze Şeridi'nin her metrekaresini bombaladığı belirtildi. İsrail saldırılarında, 53 bin ton bomba kullanıldığı kaydedilen açıklamada, bombardımanlarda Gazze Şeridi'nin genelinde 52 bin 500 konutun tamamen yıkıldığı aktarıldı. Açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde toplam 306 bin 500 konutun kısmen hasar gördüğü dile getirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldü

TAŞ TAŞ ÜSTÜNE BIRAKMADILAR

İsrail'in düzenlediği bombardımanlar sonucu, Gazze Şeridi'nde hükümete ait 126 kamu binası ve 112 caminin tümüyle, 200 caminin kısmen yıkıldığı ifade edilen açıklamada, saldırılarda 3 kilisenin önemli ölçüde hasar gördüğü, 90 okul ve üniversitenin tamamen hizmet dışı kaldığı ve 282 okul ve üniversitenin ise kısmen hasar aldığı belirtildi.

İsrail saldırılarında 22 hastane ile 53 sağlık merkezinin tamamen hizmet dışı kaldığı aktartılan açıklamada, 138 sağlık kuruluşunun hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, 102 ambulansın İsrail bombardımanları sonucu kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldü

İŞGALDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılarda 25 Filistinli öldürüldü

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail\'den Gazze\'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
Kaynak: AA
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