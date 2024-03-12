Filistin, UNRWA denetimine yardımcı olacak

Filistin yönetimi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nı (UNRWA) denetlemek için kurulan Bağımsız İnceleme Grubu'na yardımcı olacaklarını açıkladı.
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde Fransa'nın eski Dışişleri Bakanı ve UNRWA hakkında bağımsız incelemeler yürüten grubun başkanı Catherine Colonna ile görüştü.
Maliki, UNRWA'nın Filistinli mültecilerin haklarının korunmasında "merkezi bir öneme sahip olduğunu" belirtti.
Filistin Dışişleri Bakanlığının Colonna başkanlığındaki Bağımsız İnceleme Grubu'na yardımcı olacağını açıklayan Maliki, "işbirliği yapmaya, gerekli bilgi ve belgeleri sağlamaya tamamen hazır olduklarını" ifade etti.
Colonna'nın Ramallah'ı ziyaretinin " İsrail'in UNRWA'ya karşı yürüttüğü kampanya" kapsamında yapıldığı ifade edildi.
Milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA İsrail'in hedefinde
İsrail, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına karıştığını iddia etmişti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Bu iddialar nedeniyle Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Yardımların kesilmesinin ardından UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, kuruluşun ABD başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin fon kesintileri nedeniyle "yok olma" riskiyle karşı karşıya olduğunu söylemişti.
Lazzarini, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'nın başkanlığında kurulan Bağımsız İnceleme Grubunun nihai raporunu birkaç hafta içinde yayınlamasını beklediklerini duyurmuştu.
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