Filistin, Ürdün ve Mısır Trump'ın Planından Memnun

RAMALLAH/AMMAN, 14 Mart (Xinhua) -- Filistin, Ürdün ve Mısır, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki milyondan fazla Filistinliyi Gazze Şeridi'nden çıkarma planından geri adım atmasını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA'nın bildirdiğine göre Filistin Başbakan Yardımcısı ve Enformasyon Bakanı Nebil Ebu Rudeyne perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin geri adımını "cesaret verici" ve "doğru yönde atılmış bir adım" diye nitelendirerek, bu adımın uluslararası meşruiyete ve Arap Barış Girişimi'ne dayalı bir siyasi süreci başlatması temennisini dile getirdi.

Filistin-Arap koordinasyonunun devam etmesinin önemine de dikkat çeken Ebu Rudeyne, bunun Gazze'nin yeniden inşası için Arap ülkeleri liderliğinde bir vizyonu destekleyebileceğini ve 1967 sınırlarına uygun şekilde başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik siyasi sürece katkıda bulunabileceğini belirtti.

Öte yandan Hamas da perşembe günü yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze halkını yerinden etme fikrinden vazgeçmesini memnuniyetle karşılayacağını" ifade etti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Trump'a "İşgalci İsrail'i ateşkes anlaşmasının tüm şartlarını uygulamaya mecbur ederek" söz konusu tutumunu belirginleştirme çağrısı yaptı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın geri adım atmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, krallığın bölge halklarınca benimsenen barış çabalarına olan bağlılığını yineledi. Bakanlık sözcüsü Süfyan Kudat, adil ve kalıcı bir barış sağlanmasının önemini vurgulayarak, iki devletli çözümün güvenlik, istikrar ve barış için tek geçerli yol olduğunu ifade etti.

Mısır Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın Gazzelilerin yerlerinden edilmesini talep etmediğine ilişkin açıklamalarını takdirle karşıladıklarını belirtti. Bakanlık, bu açıklamaların "bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesini engellemenin aciliyetine ve Filistin meselesine adil ve sürdürülebilir çözümler bulmanın önemine ilişkin bir anlayışı yansıttığını" kaydetti.

Çarşamba günü Beyaz Saray'da İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile ortak bir basın toplantısı düzenleyen Trump, "Hiç kimse Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmiyor" demişti.

Şubat ayı başında Trump, "Gazze Rivierası" planını önermişti. Gazze'nin Ortadoğu'da bir "rivieraya" başka bir ifadeyle turistik bir sahil kentine dönüştürülmesini öngören plan, ABD'nin Gazze'yi ele geçirmesini ve Gazze sakinlerinin yerinden edilmesini içeriyordu. Ancak bu plan, hem Ortadoğu ülkeleri hem de diğer ülkelerden geniş çaplı tepkiler aldı.