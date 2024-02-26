Filistinli baba, öldürülen çocuklarını kedi ve köpeklerin yemesini engellemek için tehlikeye atladı

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İsrail'in 144 gündür vurduğu ve işgal ettiği Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanıyor. İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden Gazzelilerin cesetlerini, sokaklarda başıboş dolaşan kedi ve köpekler yiyor. İnsani felaketin yaşandığı bölgede Filistinli baba Nasır el-Ağa ise, öldürülen çocukları ve akrabalarının cesetlerini kedi ve köpeklerin yememesi için canını tehlikeye atarak onları bulundukları yerden alıp hastane morguna kadar taşıdı.

Filistinli Ağa'nın çocukları, kardeşi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Han Yunus'taki Salahaddin Caddesi'nde İsrail tankları tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü.

ÇOCUKLARI VE AKRABALARININ CESETLERİNİ SOKAKTAN TOPLADI

Ağa, çocukları ve akrabalarının cesetlerinin sokakta kalmaması ve diğer canlılara yem olmaması için harekete geçti. Akrabalarıyla sabahın ilk saatlerinde yola çıkan Ağa, Salahaddin Caddesi'ne ulaştı. İsrail güçlerinin ve keskin nişancıların saldırı tehdidine rağmen cesetleri oldukları yerden almayı başaran Ağa ve beraberindekiler, defin öncesi naaşları Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesine götürdü.

"ÇOCUKLARIMI KÖPEKLERE YEM EDEMEZDİM"

Olayın nasıl gerçekleştiğini AA muhabirine anlatan Ağa, Salahaddin Caddesi'nde konuşlanan İsrail tanklarının önce vatandaşların geçmesine izin verdiğini sonrasında ise caddeyi geçtikleri sırada peş peşe ateş açarak 11 kişiyi öldürdüğünü söyledi. "Çocuklarımın cesetlerini kedi ve köpeklere yem edemezdim. Büyük risk alarak onları oldukları yerden almak zorunda kaldım." diyen Ağa, Han Yunus'ta hareket eden her şeyin öldürüldüğünü kaydetti ve durumu "çok zor" olarak nitelendirdi.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 30 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.