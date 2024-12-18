Filistinliler, ABD'ye İsrail'e yaptırım davası açtı

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(ANKARA) - Filistinliler ve Filistinli Amerikalılar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insanlığa karşı suç işlemekle suçlanan İsrail'e yaptırımda bulunmadığı ve Leahy Yasası'na uymadığı gerekçesiyle dava açtı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistinliler ve Filistinli Amerikalılar tarafından açılan bir davayla karşı karşıya. Davada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Filistin'de insanlığı karşı suç işlemekle suçlanan İsrail'e yaptırım uygulamayarak, Leahy Yasası'na kasıtlı olarak karşı geldiğini iddia ediliyor. Dava Washington DC bölge mahkemesinde açıldı.

Leahy Yasası, 1990'larda çıkarılarak, ABD'nin ağır insan hakları ihlallerine karıştığı iddia edilen güçlere askeri yardımda bulunmasını yasaklamıştı.

Filistinliler'den ABD Dışişleri Bakanlığı'na dava

ABD medyasında yer alan haberlere göre, insan hakları ihlallerine maruz kalan mağdurlar, Leahy Yasası kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir İsrail güvenlik birimine yaptırım uygulamamasına karşı ilk kez resmi makamlara başvurarak, tepkilerini gösterdi.

Davacılar arasında 20 aile üyesini kaybetmiş Gazzeli Amal Gaza, Batı Şeria'da altı yıl gözaltında tutulan Filistinli insan hakları grubu Al-Haq'ın Direktörü Shawan Jabarin ile İsrail saldırıları nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinli bir Amerikalı olan Ahmed Moor yer alıyor. "ABD'yi yasaya uymaya zorlamak" için yargı müdahalesi talep eden davacılar, Suudi Arabistan ajanları tarafından öldürüldüğü iddia edilen Washington Post gazetesi muhabiri Cemal Kaşıkçı'nın kurduğu insan hakları savunma grubu Dawn tarafından temsil ediliyor.

Şikayet dilekçesinde İsrail'in uyguladığı çok sayıda "insanlığa karşı işlenen suçlar" ele alınıyor

Davacıların mahkemeye sunduğu dilekçede, ABD'nin desteğiyle İsrail askeri birlikleri tarafından işlendiği iddia edilen işkence, suçlama olmaksızın uzun süreli gözaltı, zorla kaybetme ve davacıların Gazze'de soykırıma varan eylemler olarak tanımladıkları birçok ihlal üzerinde duruluyor. Dilekçede, Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi uluslararası yargı organlarının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararıyla sonuçlanan ve ABD tarafından reddedilen bulgulara atıfta bulunuluyor.

Konuya ilişkin yorum yapması istenilen ABD Dışişleri Bakanlığı ise, bunu reddetti.

"ABD yasaları, İsrail söz konusuysa farklı uygulanıyor"

ABD medyasının aktardığına göre, Gazze'de ölenlerin sayısının, geçen ekim ayından bu yana 45 bine yaklaştığı ve bölgeye yapılan insani yardımların ciddi şekilde kısıtlandığı göz önünde bulundurulduğunda; bu yasal itiraz, İsrail'e yaptırım uygulanması konusunda Biden yönetimini zorlama girişimi olarak görülüyor.

Leahy yasası, ABD'nin Kolombiya, Nepal ve diğer ülkelerdeki yabancı askeri birlikler tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlallerini engellemesinde etkili olmuştu. Fakat eski bir ABD devlet yetkilisi olan bir kaynak, İngiliz medyasına verdiği demeçte, ABD'de yer alan yasa ve kuralların uygulanmasının "İsrail için farklı" olduğunu vurguladı.

ABD'li Milletvekilleri, Biden yönetimini İsrail'e silah yardımlarını durdurmaya çağırdı

İçeriden ve dışarıdan gelen baskılara rağmen 20 Ocak'ta görevi sonlanacak ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, İsrail'e verdiği desteği istikrarlı bir şekilde sürdürdü. Buna karşın, ABD'deki 20 Demokrat milletvekili, İsrail hükümetinin Gazze'ye daha fazla yardım girmesi için ABD'nin taleplerini yerine getirmediğini belirterek, Biden yönetimini İsrail'e saldırı silahlarının gönderimini durdurmaya çağırdı.

20 kongre üyesi milletvekili, dün ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a hitaben yazdıkları mektupta, Washington'u, savaş suçu işleyen ülkelere askeri yardımı kısıtlayan ve ABD destekli insani yardımı engelleyen kendi yasalarına uymaya çağırdı.

Mektupta, "İsrail hükümetine saldırı silahları aktarmaya devam etmenin Filistin halkının acılarını uzattığına ve dünyaya ABD'nin yasalarını, politikalarını ve uluslararası hukuku seçici bir şekilde uygulayacağı mesajını vererek kendi ulusal güvenliğimizi riske attığına inanıyoruz" denildi. Saldırı silahlarının gönderimini durdurma konusunda harekete geçilmemesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik savaşını uzatacağı, "İsrail'i uluslararası sahnede yalnızlaştıracağı ve bölgede daha fazla istikrarsızlık yaratacağı" da ifade edildi.