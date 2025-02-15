Fındık Tüccarı Dolandırıcılığı: 10 Milyon Lira Zarar

Güncel

TRABZON'un Beşikdüzü ilçesinde üreticinin tonlarca fındığını emanet ettiği fındık tüccarı T.T. bir gece yarısı dükkanını boşaltarak, yaklaşık 10 milyon lira değerindeki fındığın ödemesini yapmadan ortadan kayboldu. T.T.'ye ulaşamayınca dolandırıldıklarını anlayan üreticiler, bir araya gelip, tepki gösterdi.

Beşikdüzü ilçesinde üreticiler, geçen fındık sezonunun ardından fındıklarını güvenli buldukları fındık tüccarı T.T.'ye emanet etti. Ancak T.T. bir süre önce gece yarısı dükkanı boşaltarak fındıklarla birlikte ortadan kayboldu. İlçede önce 'Yalı Fındık' daha sonra 'Gürem Fındık' adı altında iş yeri işleten fındık tüccarı T.T.'ye ulaşamayan üreticiler, durumu fark edince boşaltılan dükkanın önünde bir araya gelerek tepki gösterdi. Yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrayan fındık üreticileri, yetkililerden yardım istedi.

'1 TON FINDIĞIMI VERDİM'

1 ton fındık emanet ettiğini ifade eden üretici Nevzat Batman, Eylül ayının sonunda fındığımı emanete verdim. Yılbaşı geldi, paramızı alamadık. 'Ocak ayı' dediler, bekledik yine alamadık. Şubat ayı geldi yine bekledik ve alamadık. Şimdi de 'Eylül ayı' diyorlar ama yine alamayacağız. Bir ton fındık verdim. Allah yardımcımız olsun diyeyim. 'Haftaya vereceğim abi' deyip duruyor. Her hafta arıyorum, telefonuma bakmıyor. Hep yalan konuşuyor. Hayatları yalan diye konuştu.

'BİZE 'İSTEDİĞİNİZ ZAMAN GELİN PARANIZI ALIN' DEDİLER'

Fındık üreticisi Kemal Kudu, aylardır parasını almak için beklediğini belirterek, Fındık sezonunda fındıkları topladık. 'Gürem Fındık' adına burada daha önceden şirket olarak fındık almaya başladılar. Biz de fındığımızı getirdik, emaneten buraya teslim ettik. Elimize belli fişler verildi. 'İstediğiniz zaman gelin paranızı alın' denildi. Bize ilk önce 'Yılbaşında paranızı vereceğiz' denildi. Yılbaşı geçti. Şu anda da avukat vasıtasıyla eylül ayında paramızı vereceklerini söylüyorlar. Bunun ne kadar geçerli olacağını şu anda tahmin edemiyoruz. Çünkü önceden verilen sözler tutulmadı. Şimdi de bu sözün tutulacağından emin değiliz. Benim kendi adıma verdiğim 447 kilogram, kayınvalidem adına verdiğim de 296 kilogram fındık var. Gelinim Hanife Kudu'nun adına verdiğimiz fındık ise 187 kilogramdır. Bunlar hep benim inisiyatifim dahilinde buraya verildi. Fakat ödemeye sıra gelince de ödeme yapılmıyor dedi.

'BİZİ KANDIRDILAR'

Üretici Ali Açmak, parasını alacak olduğu tarihin sürekli ertelendiğini ifade ederek, Bu fabrikanın mağdurlarındanım. Geldim, fındığımı verdim. Burada T.T.'nin oğlu vardı. 'Abi paranı 3 gün sonra versek olur mu' dediler. Ben de 'Olsun' dedim. 3 gün sonra geldiğimde de 'Yarın vereceğiz' dediler. Ondan sonra geldiğimde yine 'Yarın vereceğiz' dediler. 1,5 ay oldu. Zaten en son fındığı da ben vermişim. Benden sonra fındık fabrikası da kapanmış. Buradaki arkadaşlara söyledim. 'Hep buralıyız, aynı köylüyüz neden birbirimizi uyarmadık Bu adam bize para vermiyor. Buradaki işçiler de para kazanamıyor' dedim. Hiç kimseye belli etmeden bizi bu şekilde kandırdılar. En son buraya geldiğimizde 'T.T. kaçmadı, paranızı verecek' dediler. Yaklaşık 100 kişi varız burada. Daha da fazlası var. Böyle aylardır, yıllardır emanete bırakan insanlar var. T.T. buraya geldi, 'Size söz veriyorum, 1 ay sabredin, namus sözü veriyorum, borcunuzu ödeyeceğim. Malımın arkasındayım, kaçmadım' dedi. Nitekim bugün aradığımızda asla konuşamıyoruz. Otomatik mesajla beraber bilgilendiriyoruz. 'Sizi daha sonra arayacağım' yazıyor. Hep bu şekilde. Onunla birkaç kez mesajlaştım. Sadece mesajlaşma var. Arama yok. Bize hala daha dönüş yapmıyorlar, '6 ay sonra paranızı vereceğiz' diyorlar. 6 ay sonra bu fabrikayı ya başkasına devredecekler ya da gelip açacaklar. Başkalarından fındık alıp, bizim paramızı ödeyecekler ve başkalarını da dolandıracaklar. Bunun başka bir izahı var mı diye konuştu.

'ISRARLA PARAMI VERMEDİ'

Diğer bir üretici Hanife Kudu ise Buraya fındığı verdiğim gün parasını alacaktım. O gün bana ısrarla paramı vermedi. Şubat ayında fiyat 150 liraya çıkacak. O zaman alırsın diye. O günü alacaktım paramı, vermedi. O gün vereceğim, şu gün vereceğim diyerek beni oyaladı. 2-3 aydır da bekliyorum dedi.