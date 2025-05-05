Finrota\'nın İlk Çeyrek Tahsilat Verileri Açıklandı

FİNTEK şirketlerinden Finrota, 2025 yılının ilk çeyreğine ilişkin performans verilerini açıkladı. Buna göre online tahsilat platformu Netahsilat aracılığıyla toplam 2,7 milyon işlemde 122 milyar TL tahsilat gerçekleştirildi. Kart hareketi raporlama çözümü Posrapor ise yılın ilk çeyreğinde 16 milyon hareketi işledi. Dakikada 120 kart hareketi işleme kapasitesiyle şirketin muhasebe ve finans ekiplerine binlerce saatlik zaman kazandırdığı belirtildi.

Şirketten ilk çeyrek verilerine yönelik açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılın ilk çeyreği boyunca yüzde 99,99 erişim oranı sağlayan Finrota, dijital tahsilat süreçlerinde kesintisiz bir deneyim sunarak kullanıcılarının her an yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Finrota'nın dijital tahsilat çözümlerine en fazla ilgi gösteren iller, büyükşehirler oldu. İstanbul, Ankara ve Konya, ilk çeyrekte Finrota tahsilat çözümlerinin en yoğun kullanıldığı şehirler olarak öne çıktı.

"İlk çeyrekte otomotiv, yapı ve orman ürünleri sektörlerinde dikkat çekici bir dijital tahsilat hacme aracılık etti. Bu sektörlerdeki işletmeler, Finrota'nın otomatik tahsilat sistemleri sayesinde zaman ve operasyonel maliyet avantajı elde etti. Yılın ilk çeyreğinde dikkat çeken bir diğer veri ise eğitim sektöründen geldi. Bu alandaki Netahsilat kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre tam yüzde 1600 oranında artış gösterdi.

"Müşteri memnuniyetine verdiği önemi destek süreçleriyle de gösteren Finrota, 2025'in ilk çeyreğinde gelen çağrılara ortalama 15,9 saniyede yanıt verdi. Yılın ilk çeyreğinde elde edilen 70'lik Net Tavsiye Skoru (NPS), kullanıcı memnuniyetinin üst seviyede olduğunu ve kullanıcıların Finrota'yı çevrelerine tavsiye etme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

"Firmaların manuel süreçlerden otomatik sistemlere geçişi hızla devam ediyor. 2025'in ilk çeyreğinde, otomatik tahsilat sistemine geçen firma sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 arttı. Netekstre, 2025'in ilk çeyreğinde 8 milyonun üzerinde banka hareketini dijital ortamda işleyerek yaklaşık 93.000 saatlik manuel iş yükünü ortadan kaldırdı. Artık finansal veri yönetimi dakikalar değil, saniyeler içinde tamamlanıyor.

"Açık bankacılık ekosisteminin büyümesiyle birlikte Netekstre'nin 3. parti ERP uygulamalarıyla entegrasyon sağlayan firma sayısı, bir önceki çeyreğe göre yüzde 40 artış gösterdi. Finrota'nın kart hareketi raporlama çözümü Posrapor, yılın ilk çeyreğinde 16 milyon hareketi işledi. Dakikada 120 kart hareketi işleme kapasitesiyle Posrapor, muhasebe ve finans ekiplerine binlerce saatlik zaman kazandırdı.

"Finrota NAP ( Nakit Akış Platformu) ile kullanıcılar senaryo bazlı analiz gerçekleştirdi. Gelecek 3 aya dair nakit akışı senaryoları oluşturan ve bütçe kullanan firma sayısı, bir önceki çeyreğe göre aktif olarak artmaya başladı.

"Finrota'nın firmaların nakit yönetimine önemli katkılar sunan çözümleri E-DBS (Elektronik Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ve TÖS (Toplu Ödeme Sistemi), 2025 yılının ilk çeyreğinde de güçlü bir ivme yakaladı. E-DBS, işletmelere tahsilat süreçlerinde kolaylık ve verimlilik sağlarken, bu sistemi kullanan firma sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10'luk bir artış kaydedildi. Transfer süreçlerinde avantajlı koşullar sunan TÖS ise, toplu ödeme işlemlerinden uluslararası para transferlerine kadar birçok işlemi tek bir platform üzerinden kolayca gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor. TÖS'ü tercih eden firma sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla 4,5 kat artış gösterdi.

'ERİŞİLEBİLİRLİK VE KULLANICI MEMNUNİYETİ ALANLARINDA DA ÇITAYI YUKARI TAŞIYORUZ'

Rakamları değerlendiren Finrota CEO'su İlknur Uzunoğlu, "2025'in ilk çeyreği, dijital tahsilat ve açık bankacılığın Türkiye'de işletmeler tarafından benimsendiğini açıkça ortaya koyuyor. Geliştirdiğimiz teknolojilerle işletmelerin tahsilat süreçlerini hızlandırmakla kalmıyor; aynı zamanda operasyonel verimlilik, erişilebilirlik ve kullanıcı memnuniyeti alanlarında da çıtayı yukarı taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde; sektörel bazlı ihtiyaçlara özel çözümler geliştirerek dijitalleşmeyi daha kapsayıcı hale getirmeyi, Netekstre ile entegre çalışan sistem sayısını artırmayı ve otomatikleşen finans süreçleriyle şirketlerin stratejik karar alma süreçlerine daha fazla katkı sunmayı hedefliyoruz. İşletmeler artık sadece mevcut verilerini analiz etmekle kalmayıp, Finrota NAP'in sunduğu senaryo geliştirme ve tahminleme araçlarıyla geleceklerine de yön verebiliyor. NAP üzerinden yapılan analiz, kullanıcıların tahsilat ve nakit akışı planlarını daha stratejik biçimde şekillendirmelerini sağlıyor. Finrota, açık bankacılığı yalnızca bir entegrasyon çözümü olarak değil, aynı zamanda karar destek ve stratejik planlama aracı olarak konumlandırıyor.KOBİ'lerden büyük ölçekli kurumlara kadar her işletmenin dijitalleşme yolculuğunda güvenilir bir çözüm ortağı olmayı sürdüreceğiz" dedi.