Flamingolar Erçek Gölü'ne Geri Dönüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Flamingolar Erçek Gölü'ne Geri Dönüyor

Flamingolar Erçek Gölü\'ne Geri Dönüyor
06.05.2026 02:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'daki flamingolar, jandarma korumasıyla göçlerini sürdürüyor; güvenlik, popülasyonu artırıyor.

VAN Gölü Havzası'ndaki sulak alanları yaz aylarında mesken tutan binlerce flamingonun ilk kafilesi, en önemli yaşam alanlarından biri olan İpekyolu ilçesindeki Erçek Gölü'ne gelmeye başladı. Göçmen kuşların korunması amacıyla jandarma ekipleri göl çevresinde 7 gün 24 saat devriye görevi yürütüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların bu yıl da bölgeye erken geldiğini belirterek, jandarmanın aldığı önlemlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi.

Her yıl nisan ayında İran'daki Urmiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen flamingolar, burada bir süre konaklayıp yavrularını büyüttükten sonra kasım ayı sonlarına doğru Afrika ülkelerine göç ediyor. Ancak son yıllarda iklim koşullarındaki değişim nedeniyle bazı flamingo gruplarının kış aylarında da bölgedeki sulak alanlarda kaldığı gözleniyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği ile İpekyolu ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı Erçek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, flamingoların yoğun olarak bulunduğu Erçek Gölü çevresinde denetim gerçekleştiriyor. Kaçak avcılıkla mücadele kapsamında ekipler, zaman zaman dron desteğiyle hem havadan hem de karadan kontroller yapıyor.

'ATEŞLİ SİLAHLA YARALANMA ORANI YÜZDE 15'E DÜŞTÜ'

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, flamingoların bu yıl da bölgeye erken geldiğini belirterek, alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiğini söyledi. Van Gölü Havzası'nın zengin sulak alanları ve bozulmamış doğal yapısıyla göçmen kuşlar için önemli bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Aslan, "İki yıldır yağışların artmasıyla sulak alanlar yeniden canlandı. Bu da flamingo ve leylek gibi göçmen kuşların sayısında artışa neden oldu. Merkezimizin ilk yıllarında bize yılda yaklaşık bin yaralı hayvan geliyordu. Bunların yüzde 62'si ateşli silah yaralanmasıydı. Son 15 yılda jandarma ve Doğa Koruma ekiplerinin çalışmaları sayesinde bu oran yüzde 15'e kadar düştü" dedi.

'GÜVENLİK ÖNLEMİ, GÖÇMEN KUŞ SAYISINI ARTIRDI'

Jandarmanın bölgede yürüttüğü koruma faaliyetlerinin göçmen kuş popülasyonuna doğrudan katkı sağladığını kaydeden Aslan, "Bir bölgede gıda kadar güvenlik de önemlidir. Kuşlar kendilerini güvende hissettikleri alanları tercih eder. Son yıllarda alınan önlemler sayesinde flamingoların havzada kalış süresi uzadı. Eskiden kasım ayında tamamen ayrılan bazı gruplar artık kışı burada geçiriyor. Geçmişte sadece belirli bölgelerde görülen flamingoları artık Edremit sazlıkları, İskele Sahili ve Tatvan kıyılarında da görmek mümkün. Güvenlik önlemleriyle birlikte popülasyonda da gözle görülür bir artış yaşandı" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Flamingolar Erçek Gölü'ne Geri Dönüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak
Spor salonunda skandal görüntü Kadınları gizlice kayda aldı Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı
Yer: Kayseri Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler Yer: Kayseri! Belediyenin diktiği laleleri böyle söktüler
Fenerbahçe’de bomba Sidiki Cherif kararı Fenerbahçe'de bomba Sidiki Cherif kararı

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 03:19:25. #7.12#
SON DAKİKA: Flamingolar Erçek Gölü'ne Geri Dönüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.