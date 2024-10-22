Fransa İslam Konseyi, Gazze'deki "zulme" tepki gösterenlerin "Yahudi karşıtlığıyla" suçlanmasını eleştirdi

Güncel

Fransa İslam Konseyi (CFCM), İsrail'in bir yılı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, çocukların yaşadıkları acıları dile getirerek bu zulme tepki gösterenlerin "Yahudi karşıtı" olmakla suçlanmasını eleştirdi.

CFCM'den yapılan açıklamada, Save the Children isimli sivil toplum kuruluşunun Gazze'de isimsiz olarak toplu mezarlara gömülen, hala enkaz altında olduğu düşünülen ve resmi kayıtlara ölü olarak geçen 20 bin çocuk kaybı bildirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), yetim kalan binlerce çocuğun İsrail saldırıları altındaki harabeler arasında ailelerini aradığı bilinen Gazze'yi "dünyadaki cehennem" olarak tanımladığı ifade edilerek Gazze'de çocukların yaşadığı acılara dikkat çekildi.

UNICEF'in "Cibaliye Mülteci Kampı'na yapılan saldırılar sırasında yaralanan 7 yaşındaki Qamar isimli kız çocuğunun muhtemelen anestezi olmadan bacağının kesildiğini" bildirmesine yer verilen açıklamada, "Fransa'da bu korkunç gerçekleri dile getiren adaletli kadın ve erkeklerin, bazı çevrelerce Yahudi karşıtı olmakla suçlanmasına" tepki gösterildi.

Açıklamada, İsrail hükümetinin aşırılık yanlısı destekçilerinin " Filistin'de sivil halkın yaşadığı zulüm ve acıları inkar eden iğrenç bir söylem" tercih ettikleri vurgulandı.

İsrail'in Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi yerleşkesindeki mülteci kampına düzenlediği saldırıda yanarak ölen Filistinli sivillerin yürek burkan görüntülerinin uluslararası kamuoyunda infial yarattığı kaydedilen açıklamada, "Özellikle, 19 yaşındaki Şaban Delu'nun annesiyle birlikte alevler içinde yanarken ellerini göğe kaldırdığı anın görüntüsü iz bırakan bir sahne olarak hafızalara kazındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, birçok uluslararası medya kuruluşu tarafından gerçekliği doğrulanan bu görüntülerin Fransa'daki Yahudi kuruluşlar tarafından inkar edilmesine de tepki gösterildi.

Yanan insanların görüntülerine ilişkin, Fransa Yahudi Kurumları Temsilcileri Konseyi (CRIF) Başkan Yardımcısı'nın X hesabından yaptığı paylaşımda kullandığı "Tüm bu videoların sahtecilik, makyaj ve mizansenle bir araya getirildiğini keşfedeceğiz, Pallywood'u göreceğiz" ifadelerine işaret edilen açıklamada, "Filistinli sivillerin acılarını küçümseyen bu tür ifadeler, savaş suçlarını örtbas etmeye ve masum sivil halkın maruz kaldığı dehşeti haklı çıkarmaya yönelik inkarcı bir söylemin parçasıdır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Filistinlilerinin "ölümlerinden sonra bile insanlık dışı muameleye maruz kaldıkları" vurgulandı.