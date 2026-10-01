Fransa'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor - Son Dakika
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Fransa'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor

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Fransa\'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor
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Fransa’da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler ülke geneline yayılırken, protestolarda şiddet olayları da artıyor. Paris, Lyon, Nantes ve Marsilya başta olmak üzere çok sayıda kentte okul girişleri kapatıldı, bazı lise binaları ve çevreleri ateşe verildi. Üniversitelere de sıçrayan gösterilerde 202 kişi yaralanırken, ülke genelinde 625 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği ve yer yer şiddet olaylarının yaşandığı eylemler yayılıyor.

Yerel basındaki haberlere göre, Paris'teki Claude Monet Lisesinin önünde toplanan yüzlerce liseli, okulun girişini çöp kovalarıyla kapattı. Pankartlar taşıyan ve sloganlar atan öğrenciler, eğitim koşullarının iyileştirilmesini talep etti.

LİSELER ATEŞE VERİLDİ

Paris'in 11. ve 19. bölgelerinde 2 ayrı lisenin önünde çöp bidonları ve demir barikatlar ateşe verildi.

Lyon kentinde de onlarca lisede eylemler sürerken öğrencilerin dün ateşe verdiği Saint-Just Lisesinde bugün eğitime ara verildi.

Öğrenciler, Nantes kentindeki Nelson Mandela Lisesini de sabah saatlerinde ateşe verdi, okul çevresindeki yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bouches-du-Rhone Valiliği, vilayet genelinde eylemlerden etkilenen okulların sayısını 40 olarak açıkladı. Valilik, bu okullardan 18'ine girişlerin öğrenciler tarafından engellendiğini belirtti.

Ayrıca sosyal medyada Marsilya'daki eylemlerde lise öğrencilerinin bir otobüsü ateşe verdiğine dair görüntüler yer aldı. Marsilya'daki Saint-Exupery Lisesinde eylemler sırasında itfaiye aracı ateşe verildi. Olaylarda bir itfaiye görevlisi hafif yaralandı. Marsilya'da eylemciler tarafından ateşe verilen yerler arasında tramvay hattı da yer aldı, demir yolu trafiği aksadı.

Fransa'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor

SENDİKACILAR ÖĞRENCİLER KORUMAK İÇİN SİPER OLDU

Ülkenin kuzeyindeki Havre kentinde ise sendikacılar, eylem yapan 1. François Lisesi öğrencilerini korumak için etraflarında çember oluşturdu.

Alpes-Maritimes vilayetinde de eylemler yayılırken olaylarda dün geceden bu yana 50 kişi gözaltına alındı.

Seine-Maritime Valiliği, vilayette kuşatma altına alınan liselerde ciddi şiddet olayları yaşandığını ve maddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Valilik, vilayet genelindeki eylemlerde bugün 14 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısının 24'e çıktığını bildirdi.

Fransa'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor

EĞİTİM BAKANIN ÖĞRENCİLERE VE SOLCU SİYASİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey şiddeti meşru göstermez." diyerek kamu mallarına zarar veren öğrencilere ve eylemleri destekleyen solcu siyasilere tepki gösterdi.

Bakan Geffray, önceliklerinin öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği olduğunu belirterek, gerekli görülen hallerde uzaktan eğitime geçilmesini istedi.

Fransa'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor

EYLEMLER ÜNİVERSİTELERE DE SIÇRADI

Başta başkent Paris'te olmak üzere, ülkedeki birçok üniversitede de sabah saatlerinden itibaren öğrencilerin kuşatma eylemleri başladı.

Çoğunluğu Paris, Strazburg, Montpellier, Tours, Lille, Lyon ve Dijon şehirlerinde olmak üzere, 26 üniversitede liselilerle dayanışma içinde olduklarını gösteren öğrenciler, okul girişlerini kapattı.

Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'teki Paris 8 Üniversitesi önünde bir grup üniversiteli, çöp kutularıyla kendilerine bariyer oluşturdu. Üniversiteliler, hükümetten öğrencilere ayrılan bütçedeki payı artırmasını istedi.

Fransa'nın birçok kentine yayılan ve şiddetini artıran eylemlere güvenlik güçleri müdahale etti. Kalabalığı dağıtmak isteyen polisler ile eylemciler arasında yer yer arbede yaşandı. Polisler eylemcilere müdahale için biber gazı kullandı.

Polis kaynaklarına göre, ülke genelinde liselerin önünde 340 eylem düzenlenirken, 169 okula girişler engellendi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Sebastien Lecornu, bakanlarına ilettiği mesajda gelecek hafta başına kadar tüm seyahatlerini iptal etmeleri talimatını verdi.

Fransa'da şiddet olaylarının da yaşandığı lise eylemleri yayılıyor

202 KİŞİ YARALANDI, 625 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Lecornu, tüm valiliklerin imkanlarını eylemlerle ilgili durumu yönetmek için kullandığını belirtti.

Hükümet, dün Fransa'da liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle düzenlediği ve bazı şiddet olaylarının yaşandığı eylemlerde öğrenci, eğitim personeli ve güvenlik güçleri dahil 202 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Eylemler kapsamında 625 kişi gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: AA
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