Fransız Çiftin Bisikletle Dünya Turu: Trabzon'a Ulaştılar - Son Dakika
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Fransız Çiftin Bisikletle Dünya Turu: Trabzon'a Ulaştılar

Fransız Çiftin Bisikletle Dünya Turu: Trabzon\'a Ulaştılar

Evlendikten sonra bisikletleriyle yola çıkan Emilie Maury Larıbere ve Matthieu Trupın çifti, 6 ay süren yolculukları sonunda Trabzon'a ulaştı. Çift, Gürcistan üzerinden Uzak Doğu'ya doğru yolculuklarına devam edecek.

19.02.2025 12:14  Güncelleme: 12:22
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FRANSA'da evlendikten sonra hayallerini gerçekleştirmek için bisikletleriyle yola çıkan Emilie Maury Larıbere (29) ve Matthieu Trupın (29) çifti, 6 ay süren yolcukları sonrası Trabzon'a ulaştı. Balayında bisikletleriyle çıktıkları dünya turu kapsamında kentte turizm polisleri tarafından karşılanan çift, Gürcistan üzerinden Uzak Doğu'ya planladıkları rotalarına devam edecek.

Fransa'da geçen yıl temmuz ayında dünyaevine giren Emilie Maury Larıbere (29) ve Matthieu Trupın (29) çifti, bisikletle dünyayı gezmeye karar erdi. Balayı hayalleri olan bisikletli dünya turunu gerçekleştirmek için Paris'ten yola çıkan çift, yolculuklarının 6'ncı ayında yaklaşık 4 bin kilometre pedal çevirip, Trabzon'a ulaştı. Çift, kentte iletişime geçtikleri turizm polisleri tarafından karşılandı. Turizm polislerinin yardımcı olduğu çift, kentte bir otelde konaklayarak vakit geçirdi. Trabzon'daki misafirperverlikle moral depolayan bisikletli çift, yeniden yola koyuldu. Gürcistan üzerinden Uzak Doğu'ya planladıkları rotalarına devam edecek olan çiftin Fransa'dan başlayan yolculukları Gürcistan, Kazakistan, Çin, Güney Kore ve daha sonra Japonya'ya ulaştıklarında sona erecek.

'BU YOLCULUK 1 YILIMIZI ALACAK GİBİ'

Fransa'dan başlayan dünya turunun Japonya'ya ulaştıklarında sona ereceğini söyleyen Matthieu Trupın, "Geçtiğimiz ağustos ayında Fransa2dan bu yolculuğa başladık. Geç bir vakitte Trabzon'a geldik ve burada turizm polisleri ile diyalog kurduk, bizi onlar ağırladı. Bisikletlerimizle Fransa'dan başlayan seyahatimizi Japonya'ya kadar sürdüreceğiz. Uzun bir yolculuğumuz var. Hedefimiz Japonya. Japonya'nın etrafını dolaşacağız. Ama hangi şehre gideceğimize henüz karar vermedik. 2 aydır Türkiye'deyiz. Bu bizim için bir hayaldi. Bu yolculuğu evlenmeden önce planlamıştık. Bu bizim için yeni ve güzel bir heyecan. Anı olarak kalmasını istedik. Bu yolculuk yaklaşık 1 yılımızı alacak gibi duruyor. Kar yağışında değil de yağmurlu havalarda seyahat etmek tabii daha kolay oluyor. Yerde kar olunca yolda tehlike oluyor. Yarın kar yağışının geleceğinden haberdarız. Zorlu bir yolculuk olacak" dedi.

'TÜRKİYE'DE BİZE YARDIMCI OLUYORLAR'

Emilie Maury Larıbere de Türkiye'de kendisini güvende hissettiğini ve insanların misafirperver olduğunu kaydederek, "Bu ülke çok güvenli. Karşılaştığımız çoğu kişi bize iyi davrandı. 'Hoş geldiniz' diyerek yardımcı oldular. Kendi ülkemizde böyle bir şey yok. Türk yemeklerini çok beğendik. Daha çok hızlı yiyebileceğimiz aperatif yiyecekler tükettik. Türk insanları ve kendi ülkemizdeki insanlar arasındaki en büyük fark; orada birine bir soru yönelttiğimizde kısa ve öz cevaplar verirler. Türkiye'de ise bir şey sormadan, gelip bize yardımcı oluyorlar. Burası sıcakkanlı ve misafirperver bir ülke. Bu yolculuk bizi çok mutlu ediyor. Herkesin yakalayabileceği bir şans değil" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fransız Çiftin Bisikletle Dünya Turu: Trabzon'a Ulaştılar - Son Dakika

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