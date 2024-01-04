 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Fransız muhalif milletvekili David Guiraud'un evine saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransız muhalif milletvekili David Guiraud'un evine saldırı

Fransa'da, Filistin'e verdiği destekle öne çıkan muhalif Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili David Guiraud, evinin saldırıya uğradığını duyurarak, Gazze'deki 'etnik temizliğe karşı çıkan seslerin' susturulmaya çalışıldığını belirtti. Guiraud, İsrail'in politikalarını eleştirdiği için son günlerde Fransız kamuoyunda Yahudi karşıtı olmakla itham edildiğini söyledi.

Fransız muhalif milletvekili David Guiraud\'un evine saldırı
04.01.2024 - 12:24,
Abone Ol

Fransa'da, Filistin'e verdiği destekle öne çıkan muhalif Boyun Eğmeyen Fransa Partisi (LFI) Milletvekili David Guiraud, evinin saldırıya uğradığını duyurarak, Gazze'deki "etnik temizliğe karşı çıkan seslerin" susturulmaya çalışıldığını belirtti.

İsrail'in politikalarını eleştirdiği için son günlerde Fransız kamuoyunda Yahudi karşıtı olmakla itham edilen LFI Milletvekili Guiraud, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, evinin saldırıya uğradığını duyurdu.

Paylaşımında, bu "acımasız ve hain" saldırıların, "İsrail politikasına karşı olan herkesi gayrimeşru gösterme" amacında olduğunu ifade eden Guiraud, "Filistinlilerin etnik temizliğine karşı olanların yok edilmesine" yönelik çabanın sürdüğünü vurguladı.

Milletvekili Guiraud, "Tüm gün çocuk cesetleri fotoğraflarının geçtiğini görürken adaletin sağlanması bu kadar zor." ifadesini kullanarak, Gazze'de yaşananlara tepki gösterdi.

Gazze'deki sivil kayıpların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana benzeri görülmemiş seviyede olduğunu belirten Guiraud, İsrail'in gerçekleştirdiği "korkunç katliam" karşısında "tüm tehdit ve saldırılara rağmen susmayı reddettiğini" vurguladı.

Fransa'da LFI milletvekilleri, Filistin'e verdikleri destekten dolayı 7 Ekim'den bu yana tehdit edildiklerini ve hedef gösterildiklerini belirterek, hükümeti bu konuda önlem almaya çağırmıştı.

Hükümetin bu konuda herhangi bir adım atmamasını eleştiren vekiller, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in, Fransız televizyon kanalı LCI'de çalışan Müslüman karşıtı, Fas kökenli Yahudi gazeteci Ruth Elkrief'e polis koruması sağlamasına tepki göstermişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milletvekili, Filistin, Fransa, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransız muhalif milletvekili David Guiraud'un evine saldırı - Son Dakika


12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15
Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07
Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51
AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:46
Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:45
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:26
Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08
''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor

Son Dakika
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
11:51 AKOM'dan İstanbul için uyarı! Çarşamba günü kar geliyor
11:45 Cem Karaca'nın Gözyaşları filminden ilk fragman geldi! İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğuna övgü yağdı
11:46 Diyarbakır'da 0-6 yaş arası 54 çocuğun gömülü olduğu mezarlık bulundu
11:26 Terim'in maç sonu verdiği röportaj galibiyeti gölgede bıraktı
11:08 ''Havuçlu anne'' Büşra Pekin bir değişti pir değişti! Görenler tanıyamıyor
10:54 Cübbeli isyan etti: Kız yurdunda benim için beddua seansları yapılıyor
10:47 Gazetecilerin duruşmasında Ümit Özdağ ve beraberindeki grubun slogan atması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 13:45:58. #1.12#
SON DAKİKA: Fransız muhalif milletvekili David Guiraud'un evine saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement