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Fransız Milletvekili İsrail bombardımanında ölen Dışişleri mensubunun ailesini Fransa'ya tahliye etmemenin sorumluluğunu hükümete yükledi - Son Dakika
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Fransız Milletvekili İsrail bombardımanında ölen Dışişleri mensubunun ailesini Fransa'ya tahliye etmemenin sorumluluğunu hükümete yükledi

Fransa'da muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Ersilia Soudais, İsrail bombardımanı sonucu öldürülen Fransız Dışişleri mensubuna ilişkin Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya yazdığı mektupta, Dışişleri mensubunun ölümünden Fransız hükümetini sorumlu tuttu. Soudais, mektubunda Fransız hükümetine, ölen Dışişleri mensubunun Gazze'de kalan aile üyelerini Fransa'ya tahliye etme çağrısı yaptı.

Fransız Milletvekili İsrail bombardımanında ölen Dışişleri mensubunun ailesini Fransa\'ya tahliye etmemenin sorumluluğunu hükümete yükledi
18.12.2023 - 17:25,
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Fransa'da muhalif Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Ersilia Soudais, İsrail bombardımanı sonucu öldürülen Fransız Dışişleri mensubuna ilişkin Dışişleri Bakanı Catherine Colonna'ya yazdığı mektupta, "Ahmed Ebu Şemle öldüyse bunun nedeni, Fransa'nın, kendisine 20 yıl boyunca hizmet eden birinin tüm aile üyelerini (Gazze'den) tahliye etmemesidir" diyerek Dışişleri mensubunun ölümünden Fransız hükümetini sorumlu tuttu.

Milletvekili Soudais, X sosyal medya hesabından, Fransa Dışişleri Bakanı Colonna'ya mektup yazdığını duyurdu.

Mektubunda Colonna'ya hitaben "Bugün size çağrıda bulunuyorsam, bu acilen harekete geçmeniz ve bu kritik ve iğrenç durumu çözebilmeniz içindir." ifadelerini kullanan Soudais, İsrail saldırılarında öldürülen Fransa Dışişleri Bakanlığı mensubu Ahmed Ebu Şemle'nin Gazze'de kalan aile üyelerinin çıkarılması çağrısı yaptı.

Dışişleri mensubunun Gazze'den tahliye edilen iki oğlunun ve yeğenlerinin 10 Kasım'da Fransa'ya geldiği aktarılan mektupta, Şemle'nin ve eşinin, Fransız hükümetinin tahliyesine izin vermediği 4 oğulları ile Gazze'de kaldığı belirtildi.

Milletvekili Soudais, Şemle ve eşinin, 10 Kasım'dan itibaren Fransa'nın diğer çocuklarının da Gazze'den çıkışına izin verilenler listesine alması için uğraştığını kaydetti.

Dışişleri mensubunun geride kalan 4 oğlunun evsiz kaldığını ve sokaklarda "İsrail bombardımanı ve keyfi tutuklanma" tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu vurgulayan solcu milletvekili, hükümetten bu duruma kayıtsız kalmamasını istedi.

Soudais, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün size çağrıda bulunuyorsam Sayın Bakan, bu acilen harekete geçmeniz ve bu kritik ve iğrenç durumu çözebilmeniz içindir. Eğer Şemle bugün öldüyse, bunu nedeni Fransa'nın, Fransa'ya 20 yıl boyunca hizmet etmesine rağmen Şemle'nin tüm aile üyelerinin tahliyesine izin vermemesidir. Şemle'nin 4 oğlunun acilen Gazze'den ayrılması gerekiyor."

Ulusal basın ve Fransız milletvekilleri, Gazze'de öldürülen Dışişleri mensubunun 20 yılı aşkın süredir Gazze Fransız Enstitüsünde çalışan "Ahmed Ebu Şemle" olduğunu duyurmuştu.

Şemle'nin kendisinin Gazze'den ayrılma hakkını elde ettiği ancak Fransa hükümetinin Dışişleri mensubunun 4 oğlunu, Gazze'den tahliyesine izin verilenler listesine almadığı belirtilmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, bir mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Aralık'ta İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bir konutu vurması sonucu Bakanlık mensubunun ağır yaralandığı, birçok kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yaralı Bakanlık mensubunun daha sonra hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, öldürülen kişinin kimliğine ilişkin bilgi verilmezken Fransa'nın, sivillerin yaşadığı bu konutun vurulmasını kınadığı ifade edilmişti.

Açıklamada, Fransa'nın, İsrail makamlarından en kısa sürede bu bombardımanın hangi koşullarda yapıldığını aydınlatmasını istediği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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