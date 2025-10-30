FSM Köprüsü'nde intihar: Ruhi Bora Koçak hayatını kaybetti - Son Dakika
FSM Köprüsü'nde intihar: Ruhi Bora Koçak hayatını kaybetti

30.10.2025 18:13
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayarak intihar eden Ruhi Bora Koçak'ın cesedi bulundu.

Sarıyer'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan 51 yaşındaki Ruhi Bora Koçak hayatını kaybetti. Koçak'ın cansız bedeni Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı.

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ'NDEN ATLADI

Olay, saat 15.15 sıralarında Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde 34 CHN 783 plakalı aracıyla köprüye gelen sürücü Ruhi Bora Koçak, aracından inerek bariyerleri aştı ardından da köprüden atladı. İhbar üzerine Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. Bilinci kapalı halde denizden bota alınan Koçak, Emirgan İskelesi'ne çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

FSM'de kahreden olay! Bir umut beklediği ama denizden gelen haberle yıkıldı

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Koçak'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Diğer yandan Koçak'ın ölüm haberini alan yakınları, iskelenin girişinde gözyaşlarına boğuldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

