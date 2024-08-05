G7 Ülkeleri Orta Doğu'daki Gerilimden Derin Endişe Duyduklarını Açıkladı

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G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Orta Doğu'da artan gerilimden "derin endişe" duyduklarını açıkladı.

G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının yayımladığı ortak açıklamada, "Biz, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere, ABD ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi olarak Orta Doğu'da, bölgede daha geniş bir çatışmayı tetikleme tehdidinde olan artan gerginlik seviyesinden derin endişe duyduğumuzu bildiriyoruz." ifadesine yer verildi.

Tarafların "misilleme şiddetinin şu anki yıkıcı döngüsünü sürdürmekten sakınmaya" çağrıldığı açıklamada, hiçbir ülke ya da ulusun Orta Doğu'da gerilimin daha da tırmandırılmasından kazançlı çıkmayacağı vurgulandı.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

İsrail ordusunun, gelecek bir saldırıya karşı teyakkuz haline geçtiği bildirilirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesinin "hem savunma hem saldırı anlamında her türlü senaryoya karşı yüksek düzeyde hazırlıklı durumda" olduğunu savunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 314'ü çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 39 bin 583 Filistinli öldü, 91 bin 398 kişi yaralandı.