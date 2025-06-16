G7 Zirvesi'nde İsrail-İran Çatışması - Son Dakika
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G7 Zirvesi'nde İsrail-İran Çatışması

16.06.2025 13:53
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Dünyanın liderleri, G7 Zirvesi'nde İsrail-Iran çatışmasını ve diplomasi arayışını ele alıyor.

(ANKARA) - Dünyan liderleri, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışmanın gölgesinde, G7 Zirvesi için Kanada'ya geldi. ABD Başkanı Trump, anlaşma umudunu koruduğunu açıklarken, G7 Zirvesi'nde "çatışmanın önlenmesi ve diplomasi arayışı ana gündem maddesi" oldu. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, krizi yatıştırma çabalarının G7 zirvesinin gündeminde çok üst sıralarda yer alacağını belirtti.

İran'ın Tel Aviv ve Hayfa'ya düzenlediği füze saldırılarında en az 8 sivil hayatını kaybetti, İsrail Savunma Bakanı Katz, "Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" dedi. ABD Başkanı Trump, anlaşma umudunu koruduğunu açıklarken, G7 Zirvesi'nde çatışmanın önlenmesi ve diplomasi arayışı ana gündem maddesi oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, dün İsrail ve İran arasında bir anlaşma yapılabileceğine dair umudunu dile getirirken, savaşın dördüncü gününde de iki ülke arasındaki çatışmalar devam etti.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, dünkü İran saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahran'ın kibirli diktatörü, IDF'yi kendi kabiliyetlerini çökerten saldırıyı sürdürmekten caydırmak için İsrail'in sivil ev cephesini hedef alan korkak bir katile dönüşmüştür. Tahran sakinleri bunun bedelini ödeyecek, hem de çok yakında" dedi.

İsrail'in ulusal acil servisleri tarafından bildirilen 8 sivilin ölümüyle birlikte 13 Haziran Cuma gününden bu yana İsrail'de ölenlerin sayısı 24'e yükseldi. İsrail'in, İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını hedef alan saldırılarına misilleme olarak Tahran'dan gelen saldırı dalgasında, İsrail'de en az 100 kişi daha yaralandı.

İsrailli yetkililere göre İsrail'de ölenlerin tamamı sivillerden oluşuyor.

İran'ın dünkü saldırıların Hayfa'da 30 kişi yaralandı

Acil durum yetkilileri, Hayfa'da yaklaşık 30 kişinin yaralandığı arama ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü, çok sayıda ilk müdahale ekibinin saldırı bölgelerine koştuğunu söyledi. İsrail basınının bildirdiğine göre, liman yakınlarındaki bir elektrik santralinde yangın çıktığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan video görüntülerinde, Tel Aviv üzerinde birkaç füze görülürken, patlama seslerinin Tel Aviv ve Kudüs üzerinden duyulduğu belirtildi. Tel Aviv'de bulunan ABD Büyükelçilik binasında, küçük çaplı hasar meydana geldiği ancak Büyükelçilik personellerinden yaralananın olmadığı söylendi.

İsrailli vatandaşlara, "zor zamanlar yaşanabilir" uyarısı

Buna göre İsrailli yetkililer, savunma sistemlerinin yüzde 100 olmadığını belirtirken, vatandaşlara, "önümüzdeki günlerde zor zamanların yaşanabileceği" konusunda uyarıda bulundu.

İran Devrim Muhafızları, son saldırıda, İsrail'in çok katmanlı savunma sistemlerinin birbirini hedef almasına neden olan ve Tahran'ın birçok hedefi başarıyla vurmasını sağlayan yeni bir yöntem kullanıldığını bildirdi. Ancak konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

İran'da şimdiye kadar 224 kişi öldü

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail'in İran'da düzenlediği saldırılarda, 13 Haziran Cuma gününden bu yana en az 224 kişinin öldüğünü açıkladı. Bakanlık Sözcüsü, İran'da ölen kişilerin yüzde 90'ının sivil olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, bugün Devrim Muhafızları ve İran ordusuna ait komuta merkezlerini tekrar vurduğunu açıkladı.

G7 Zirvesi'nin gündeminde İsrail-İran çatışması var

Dünyan liderleri, İsrail ve İran arasında tırmanan çatışma ve ABD Başkanı Donald Trump'ın çözülemeyen ticaret savaşının gölgesinde, G7 Zirvesi için Kanada'ya geldi.

Zirveye ev sahipliği yapan Kanada Başbakanı Mark Carney, toplantının sonunda ortak bir açıklama ya da bildiri yayınlama şeklindeki yıllık uygulamadan vazgeçmeye karar verdi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra diğer dünya liderleriyle krizi yatıştırma çabalarını görüştüğünü ve zirvede "yoğun tartışmaların" devam etmesini beklediğini söyledi.

Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün düzenlenen ve 17 Haziran'a kadar sürecek olan G7 Zirvesi için hedeflerinin, "İran'ın nükleer silah geliştirmemesi ya da sahip olmaması, İsrail'in kendini savunma hakkının sağlanması, çatışmanın tırmanmasının önlenmesi ve diplomasi için alan yaratılması olduğunu" söyledi. Merz, "Bu konu G7 zirvesinin gündeminde çok üst sıralarda yer alacak" dedi.

Trump ise, dün zirveye gitmeden önce "durumu yatıştırmak için ne yaptığı" sorulması üzerine "Umarım bir anlaşma olur. Bence bir anlaşmanın zamanı geldi. Bazen savaşmaları gerekir" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel G7 Zirvesi'nde İsrail-İran Çatışması - Son Dakika

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