Gabonlu Öğrencinin Ölümünde Sanık İçin 30 Yıl Hapis Talebi

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KARABÜK'te, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümüne ilişkin Dursun Acar'ın tutuklu yargılandığı davanın 6'ncı duruşmasında, savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Dursun Acar'ın 'Olası kast ile öldürme' ve 'Cinsel istismar' suçlarından 30 yıla kadar hapsini talep etti.

Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart 2023'te Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedeni bulundu. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Dina'nın ana yolda bir otomobilden inip, koşarak çalılıklara gittiğini, bir süre sonra araca döndüğünü, ardından otomobilin de çalılığa ilerlediğini tespit etti. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair mesajlar ve ses kayıtları da ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler Dursun Acar, İ.Ç. ve S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen, Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar 4'üncüsünde tutuklandı. Dina'nın cenazesi de İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Gabon'a götürülerek defnedildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamenin kabulü ile Dursun Acar hakkında 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismar' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

2 AİLE YAN YANA OTURDU

Karabük 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı duruşma öncesinde polis ekipleri adliye binası çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Adliye binasına girenler üst aramasının ardından içeri alındı. Duruşma salonu önünde beklendiği sırada Dina'nın ailesi ile sanık Dursun Acar'ın ailesi aynı bankta yan yana oturdu. Duruşmaya tutuklu sanık Dursun Acar SEGBİS ile katılırken salonda avukatlar ve izleyiciler hazır bulundu.

Duruşmada olay günü 112'ye 'bir kadın bağırıyor' şeklinde ihbarda bulunan D.K. (19) tanık olarak dinlendi. D.K., bir öğrenci yurdu yakınında yabancı aksanlı bir kadının 'beni bırakın' diye bağırdığını duyduğunu ve ihbarda bulunduğunu anlattı. Tanık, defalarca ihbar etmesine rağmen polisin gelmediğini söyledi. Duruşmada, Dina'nın olay saati ile ihbar saatinin uyuşmadığı ifade edildi.

SAVCI CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Mütalaası sorulan savcı, sanığın 'Olası kast ile öldürme' ve 'Cinsel istismar' suçlarından 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Dina ailesinin avukatları ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesini ve kendilerine savunma için süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, avukatlara savunma hazırlamaları için süre vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Karar duruşması 17 Aralık'a ertelendi.

DİNA'NIN ANNESİ: SANIK DURSUN ONUN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUDUR

Adliye çıkışında açıklama yapan Dina'nın annesi Jessica Sandra Makemba Panga, "Kalbim yaralı. Ben biliyorum ki kızım Dina aptal biri değildi. Kızım, bodrum katından kaçarak yardım isteyecek kadar bir arabaya girmişse ve aynı arabadan ondan sonra canhıraş çıkması gerekiyorsa demek ki orada bir saldırıya uğradı. Dursun, bundan sorumludur ve ceza almasını istiyorum. Dursun, Dina'yı kandırmak istedi. Yardımcı olacak gibi davranıp onu taciz etti. Arabanın içerisinde hem de ondan sonra Filyos Çayı kenarında takip etti ve Dursun kızımın ölümünden sorumludur. Biz kızımızı Karabük'e okumaya gönderdik, fuhuş yapmaya göndermedik. Eğer ki o araçtan bu şekilde çıkmışsa, Dursun onu taciz etmiştir. Dursun onun ölümünden sorumludur. Ceza çekmesi gerekiyor. Eğer Dursun ceza çekmezse onun gibiler yine aynı şekilde davranmaya devam edeceklerdir. Onun ceza alması gerekiyor ki diğerleri de bilsinler böyle cezasız kalmayacaklarını" dedi.

AVUKAT: SANIK HALA BERAAT EDEBİLİR

Dina için Feministler Grubu ve avukatlar adına açıklama yapan Avukat Rabia Gündoğmuş, "Yargılama aşamasından en önemli gelişme iddia makamının mütalaasını açıklamasıydı. Savcının verdiği bu görüşle mahkeme heyeti bağlı değil. Dolayısıyla farklı yönde bir karar çıkma ihtimali de var. Yani Dursun Acar halen beraat edebilir. Bu yüzden biz bir sonraki celse bütün kadınları dayanışmaya çağırıyoruz. Buraya desteğe bekliyoruz" diye konuştu.