Galatasaray\'ın şampiyonluk kutlamalarında gerginlik yaşandı

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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederek, Süper Lig 2023-2024 sezonu şampiyonu olan Galatasaray için Diyarbakır'da yapılan kutlamalarda, gergin anlar yaşandı. Güvenlik güçleri gruba biber gazıyla müdahale etti.

Trendyol Süper Lig'in son haftasında deplasmanda Tümosan Konyaspor'u mağlup eden Galatasaray, 2023-2024 sezonu şampiyonu oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Diyarbakır'da gergin anlara neden oldu. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde toplanan yüzlerce taraftar, kutlama yaptı. Bu sırada başka bir grup, sarı-kırmızılı ekibin taraftarlarının kutlamalarını engellemeye çalıştı. Gruplar arasında gerginlik çıkması üzerine bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, gruba biber gazı kullanarak müdahale etti.