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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışı 29 Ocak'ta yapılacak - Son Dakika
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Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışı 29 Ocak'ta yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi. Hattın tamamlanmasıyla seyahat süreleri önemli ölçüde kısalacak ve İstanbul'un ulaşım ağı daha da gelişmiş olacak.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı\'nın açılışı 29 Ocak\'ta yapılacak
26.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:29
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası olan Gayrettepe- Kağıthane Metro Hattı'nın açılışını, 29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleştireceklerini bildirdi.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nda yürütülen çalışmaların tamamlandığını aktardı.

Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonunun Kağıthane-Gayrettepe güzergahı olduğunu belirten Uraloğlu, "29 Ocak Pazartesi günü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hattımızı İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine açacağız. Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe-Kağıthane etabında tamamlanan çalışmalarla, hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıkıyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, tamamlanan projeyle, seyahat sürelerinin Gayrettepe-İstanbul Havalimanı için 30 dakika, Göktürk- Mahmutbey için 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı için 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı için 41 dakika, Taksim-Göktürk için 26 dakika ve 4. Levent-İstanbul Havalimanı için ise 35 dakika olacağını belirtti.

Hizmete açıklanacak Gayrettepe İstasyonu'nun, 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olacağını bildiren Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik. 32 yürüyen merdiven ve 8 asansör planlandık. Projemiz, vatandaşlarımıza sağladığı hızlı ve konforlu ulaşım imkanının yanı sıra mimari detaylarıyla da İstanbul'umuza ikonik mekanlar kazandırıyor. Bu istasyonun da hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız metrobüs ve M2 Yenikapı- Hacıosman metrosuyla entegre olacak, hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek, aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş'ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metroyla bağlanmış olacak." ifadesini kullandı.

"Projede 10 tünel delme makinası aynı anda kullanıldı"

Uraloğlu, hattın, "en"lerin ve "ilk"lerin projesi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlk olarak, 37,5 kilometreyle tek parça ihale edilen en uzun metro oldu. Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 tünel delme makinesi aynı anda kullanıldı. Çok başarılı şekilde icra edilen kazı operasyonlarında gösterilen özen, bu çaptaki makineler arasındaki kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. Tünel delme makinesi ilerlemelerinde, günde 64,5, haftada 333 ve ayda 1233 metreyle kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor. Yine ilk defa yerli ve milli imkanlarla Bakanlığımızca desteklenen bir projeyle ASELSAN'la işbirliği içinde TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemini bu metro hattımızda kullandık."

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun 34 kilometre uzunluğundaki "Kağıthane-İstanbul Havalimanı" kesiminin açılışını bir yıl önce gerçekleştirdiklerini anımsatan Uraloğlu, hatla, geçen yıl günde 112 seferle 8 istasyonda hizmet vererek 5,15 milyon yolcu taşındığına işaret etti.

Kaynak: AA
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