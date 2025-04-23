Gazete Çocuk'un 2. Sayısı Yayında - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazete Çocuk'un 2. Sayısı Yayında

MEB, 23 Nisan için hazırlanan 'Gazete Çocuk'un 2. sayısını yayımladı. Etkinlikler ve içerikler var.

23.04.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel olarak çıkarılan "Gazete Çocuk"un 2'nci sayısı erişime açıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "Gazete Çocuk"un içinde çocuklar için özel etkinlikler, meraklı minikler için bilimsel bilgiler, bulmacalar ve çeşitli içerikler yer alıyor.

Eğlenceli ve öğretici 23 Nisan temalı etkinliklere yer verilen "Gazete Çocuk"ta çocuklara hitaben mektup kaleme alan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı canıgönülden kutluyorum. Bu anlamlı gün, sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının yıl dönümü değil, aynı zamanda sizlere duyulan güvenin ve umudun en güzel ifadesidir. Atatürk, 'Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, birer mutluluk parıltısısınız...' diyerek bu ülkenin yarınlarını sizlerin ellerine emanet etmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizler, her birinizin en iyi şartlarda eğitim alabilmesi, ilgi ve yeteneklerinizi keşfedebilmeniz, mutlu ve huzurlu bir okul hayatı yaşayabilmeniz için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Sizlerin başarıları, mutluluğu ve güvenle bakabildiği bir gelecek bizim en büyük hedefimizdir."

Türk ve dünya edebiyatından çocukluğu anlatan sözlere yer verildi

Minik muhabirlerin Kıbrıs Barış Harekatı'nda gazi olan Mehmet Erdoğmuş ile yaptığı röportaja yer verilen "Gazete Çocuk"ta çocuklar için rol modeli olabilecek ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ile çocuklar için gönderdikleri mesajlar da yer alıyor.

Gazetenin ikinci sayısında, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve milli sporcu Şevval İlayda Tarhan da çocuklar için birer mesaj iletti.

"TBMM 105. Yaşında" temalı ilkokullar arası resim, ortaokullar arası resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren eserlerinde bulunduğu gazetenin "Diyorlar ki..." başlığında ise Türk ve dünya edebiyatından seçkin örneklerle çocukluğu anlatan sözler bulunuyor.

Zihin ve sosyal gelişimlerine destek veren bulmacalar da yer alıyor

Gazetede çocuklar için ufuk genişleten, zihin ve sosyal gelişimlerine destek veren, Türkçenin zenginliklerini gözler önüne seren bulmacalar da yer alıyor.

"Atatürk'ün Geometri Kitabı Kelime Avı" bulmacasında çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan ve bilim dilinin anlaşılır olmasını sağlayan "Geometri" kitabında yer alan terimleri bulmaya çalışacak.

"Atasözlerimizi Tanıyalım, Sözlü ve Yazılı Anlatımlarımızda Kullanalım" köşesinde ise Türkçenin söz varlığına dikkati çekiliyor.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yusuf Tekin, Etkinlik, 23 Nisan, Edebiyat, Kültür, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazete Çocuk'un 2. Sayısı Yayında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı Kaybının 41. saati bulunan yaşlı adamın ambulansa binerken söyledikleri yürekleri ısıttı
Iker Casillas’ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor Iker Casillas'ın yeni tarzını görenler tanıyamıyor
Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme Türk kulüplerine 7.5 milyon euroluk ödeme
Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum Gülşah Saraçoğlu bombayı patlattı: Takip arabam vardı, sevgilimi gizlice izliyordum!
IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu IMF, Türk ekonomisine dair yeni tahminini duyurdu
Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı Ünlü halıcı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi: 6 sanığa ceza yağdı
Papa Francis’in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi Papa Francis'in Vefatı Sonrası dev maç ertelendi
Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı Tırın altında birinin olduğunu görenler ihbar etti, gerçek bambaşka çıktı
2.5 ay sonra geri dönmüştü Bütün ülke Mehmet Topal’ı konuşuyor 2.5 ay sonra geri dönmüştü! Bütün ülke Mehmet Topal'ı konuşuyor
Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL’ye satılıyor Dağdan toplanıyor, kilosu 10 bin TL'ye satılıyor
Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı Milli Tenisçimiz Zeynep Sönmez, tarihte bir ilki başardı

13:39 AFAD’dan 6.2’lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
13:22 İstanbul’daki deprem anı güvenlik kamerasında İstanbul'daki deprem anı güvenlik kamerasında
13:07 Naci Görür’den İstanbul’daki depremlerle ilgili uyarı Naci Görür'den İstanbul'daki depremlerle ilgili uyarı
13:05 İstanbul’daki 6.2’lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama İstanbul'daki 6.2'lik deprem sonrası Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama
12:47 İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem
17:22 Elif Gül’ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP’den istifa etti Elif Gül'ün evine yapılan baskında kapıyı açan Bilgehan Murat Miniç, CHP'den istifa etti
17:06 Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi Muslera ve Osimhen’in rekor kırmasına ramak kaldı Biri yıllarını verdi, diğeri yeni geldi! Muslera ve Osimhen'in rekor kırmasına ramak kaldı
17:03 Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu Türk kulüplerinin gözde ismiydi, teknik direktör oldu
16:59 Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi Ölümlü kaza kamerada, yolcu otobüsü düz yolda böyle devrildi
16:50 Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti Günlerdir aranan Gülçiçek, ailesine video gönderdi: Kaçmasam amcam beni oğluna isteyecekti
16:36 Anadolu’nun El Hamrası’nda 797 yıldır çözülemeyen ’kalpli’ mesaj Anadolu'nun El Hamrası'nda 797 yıldır çözülemeyen 'kalpli' mesaj
16:35 Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı Yıldız futbolcuyu yalan makinesine bağladılar! Dev kulübün kaderi çıkacak sonuca bağlı
16:35 Babasını sadece 12 gün görebildi İbrahim Erkal’ın kızı Elif Su büyüdü Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2025 13:58:24. #7.13#
SON DAKİKA: Gazete Çocuk'un 2. Sayısı Yayında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.