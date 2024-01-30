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Gaziantep'in baklava ustaları, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Gaziantep'in baklava ustaları, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Gastronomi kenti Gaziantep'in baklava ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Lezzet ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi. Baklava ustaları, farklı kategorilerde yer alan çeşitli fotoğraflara oy verdi.

Gaziantep\'in baklava ustaları, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
30.01.2024 - 13:45,
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Gastronomi kenti Gaziantep'in baklava ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Lezzet ustaları, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Baklava ustası Yakup Özkılınç "Haber" kategorisinde Mehmet Akif Parlak'ın "Sel aldı", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Sen aydınlatırsın geceyi", "Spor" kategorisinde Emin Sansar'ın "Yumruk" karelerine oy verdi.

Özkılınç, " Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret" fotoğrafını oylayan Çiçek, " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Toz duman" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Baklavacı Ayşenur Polat da "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Boğazda bir dev", "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Abdulhamid Hoşbaş'ın "Mekan aynı, dünyalar ayrı", "spor" kategorisinde ise Sergei Gapon'un "Sahada isyan" karesini seçti.

Polat, "Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın "Hayata tutunan" ve "Gazze: Kanıt"ta ise Belal Khaled'ın "Anneye bakış" isimli fotoğrafa oy verdi.

Kaynak: AA
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Gaziantep, Deprem, Gazze, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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