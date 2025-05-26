Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bağdat'a 5 bin zeytin ve incir fidanı hediye etti - Son Dakika
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bağdat'a 5 bin zeytin ve incir fidanı hediye etti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bağdat\'a 5 bin zeytin ve incir fidanı hediye etti
26.05.2025 12:37
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Irak'ın başkenti Bağdat'a Türk Bahçesi'ne dikilmek üzere zeytin ve incirden oluşan 5 bin fidan hediye edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden Irak'ın başkenti Bağdat'a Türk Bahçesi'ne dikilmek üzere zeytin ve incirden oluşan 5 bin fidan hediye edildi.

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de katılımıyla Bağdat'taki Zevra Parkı'nda fidan dikimi yapıldı.

Şahin, burada basına yaptığı açıklamada, güçlü bir heyetle Bağdat'ı ziyaret ettiklerini dile getirerek "Bağdat ile ilgili çok güzel sözlerimiz var. 'Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz' derler. Bizim için Bağdat'ın şöyle bir önemi var; İslam Mekke'de doğdu, Basra başta olmak üzere fetihler burada oldu ama İslam medeniyeti Bağdat'ta gelişti." dedi.

Bölge insanlarının çok acı çektiğini dile getiren Şahin, bölgenin huzur ve daha çok kardeşliğe ihtiyacı olduğunu söyledi.

Şahin, "Bugün Gazze'deki çocuklar ölüyor ve öldürülmeye devam ediyor." diyerek "Bağdat ve Gaziantep kardeşliği çocukların ölmediği ve öldürülmediği bir dünya için daha da güçlenmek zorunda." ifadesini kullandı.

Gaziantep'te "Bağdat Bahçesi" ve Bağdat'ta "Türkiye Bahçesi"

Şahin, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yeşil Gaziantep şehrinin yeşil Bağdat'a dönüşmesi lazım. Gaziantep'te bir millet bahçemiz var, 280 dönüm ve oraya 'Bağdat Bahçesi' yapacağız. Bağdat Bahçesi'nin Gaziantep'te yapıldığı ve Türkiye Bahçesi'nin Bağdat'ta yapıldığı yeni dönemin başlangıcındayız.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin değerli çalışmalarıyla zaten bir devlet aklı çalışıyor. Yerelden yerele de biz bu işi güçlendireceğiz."

AA muhabirine de açıklamalarda bulunan Şahin, Bağdat'ın İslam medeniyetinin şehri olduğuna dikkati çekerek İmam Azam Ebu Hanife en-Numan'ın türbesini ziyaret edeceklerini söyledi.

Şeyh Abdulkadir Geylani türbesi ve külliyesini de ziyaret ettiklerini anlatan Şahin, Irak'ta inanç turizminin olduğunu ve bu anlamda iki belediye arasındaki işbirliğini güçlendireceklerini belirtti.

Bağdat Büyükşehir Belediye Başkanı Ammar Musa da Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in katılımıyla ilk zeytin ağacının ekiminin yapıldığını ifade etti.

Musa, bunun iki şehir belediyesi arasında imzalanan anlaşma kapsamında olduğunu ve söz konusu anlaşmayı uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan ise iki belediye arasında 2023 yılında kardeşlik anlaşmasının imzalandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürütülen 'Geleceğe Nefes' kampanyasının Bağdat'ın en müstesna parkı olan Zevra Parkı'nda Türkiye bölümünün açılması suretiyle hayata geçirildiğini görüyoruz. Çoğunluğu zeytin olan bir miktar da incirin yer aldığı 5 bin fidan getirdik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bağdat'a 5 bin zeytin ve incir fidanı hediye etti - Son Dakika

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