Gaziantep Halkı Hamas Lideri Haniye'ye Yönelik Suikasta Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Gaziantep Halkı Hamas Lideri Haniye'ye Yönelik Suikasta Tepki Gösterdi

Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğündeki Sivil Toplum Kuruluşları, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için dua etti. Binlerce vatandaşın katıldığı programda İsrail'e tepki gösterildi ve Filistin'e zafer dilekleri sunuldu. Gaziantep halkı, Haniye'nin saldırıya uğramasına tepki göstererek, Filistin'e destek sloganları attı.

01.08.2024 00:05
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Gaziantep halkı Hamas lideri Haniye'ye yönelik suikasta tepki gösterdi

GAZİANTEP - İran'ın başkenti Tahran'da dün İsrail tarafından düzenlenen suikast sonucunda hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Gaziantep'te dua edilirken İrail'e tepki gösterildi.

Gaziantep Kudüs Platformu öncülüğündeki Sivil Toplum Kuruluşları tarafından akşam namazının ardından soykırımcı İsrail'in suikastı sonucunda katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve tüm Filistinliler için dua edildi.

Kentteki STK'ların öncülüğünde bir araya gelen binlerce vatandaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen programda İsmail Haniye ve Filistinliler için dua etti. Meydanda toplanan binlerce vatandaş okunan ezanın ardından akşam namazını cemaatle kıldı. Namazın ardından basın açıklaması yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program açılış konuşmaları ve basın açıklaması ile devam etti. İsmail Haniye'nin dualarla anıldığı programda, Gazze'ye ve Filistin'e zafer nasip edilmesi için niyazda bulunuldu. Kentteki STK'ların ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında, vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Kalabalık, ellerinde İsrail'in Filistin'e yönelik gerçekleştirdiği saldırıları kınayan sloganların yazıldığı dövizler eşliğinde slogan attı.

STK'lar ve vatandaşlar, Haniye'nin Tahran'daki konutunda uğradığı saldırı sonucunda katledilmesine tepki gösterdi. Basın açıklamasında, sıklıkla Filistin'e destek sloganları atıldı.

Gaziantep Kudüs Platformu adına basın açıklamasını okuyan Müslüm Yıldız, "Bugün İslam ümmetinin gönlünde fedakarlık ve cesaretiyle taht kurmuş Aksa davasının liderlerinden İsmail Haniye, alçak Siyonist çete ve koruyucusu katil ABD tarafından şehid edilmiştir. Daha birkaç ay önce ailesinden birçok şehid veren kahraman komutan İsmail Haniye'ye de kendisinden önce şehit olmuş lider ve rehberleri gibi Rabbine kavuşmuştur. Rabbimiz şehadetini mübarek kılsın. Aksa davasının yılmaz savunucusu olan şerefli HAMAS mensubu lider, önder ve mücahitlerinin, Filistin halkının ve İslam ümmetinin başı sağ olsun" dedi.

Gazze'de yaklaşık 10 aydır dünya tarihinde görülmemiş bir zulmün yaşandığına dikkat çeken Yıldız, "Hiçbir ölçü, kaide ve kural tanınmayan siyonist şer ittifakı, her gün katliam, cinayet, yerleşim yerlerinin bombalanması, Aksa davası komutan ve liderlerine suikastlar düzenlemeye, akla hayale gelmeyecek cürümleri işlemeye devam etmektedir. Ümmetin dağınıklığından, ırki, mezhebi, siyasi ve etnik ihtilaflarından istifade eden siyonist ittifak güçleri, mazlum Gazze halkını soykırımdan geçirme cüretini göstererek tarihte benzeri görülmemiş gaddarlıkla saldırmaktadır. Bebek, çocuk, kadın, yaşlı, sivil ve masumlara yönelik zalimane saldırılar yapılmaktadır. Bir halk yok edilmek ve haritadan silinmek istenmektedir" ifadelerini kullandı.

Yıldız, "Siyonist işgal rejimi, Gazze halkının çelikten iradesini kıramadı, mücadele azmini yok edemedi. Filistinli kardeşlerimiz yaralandılar, şehid oldular, sürüldüler, göçe zorlandılar, zorla yerlerinden edildiler, açlıkla, susuzlukla sınandılar, öpmeye kıyamadıkları yavrularını toprağa verdiler. İşkencenin her türlüsüne maruz bırakıldılar. Küresel sistemin tüm acizliklerini bizzat yaşadılar. Ama zulme ve zalime asla boyun eğmediler. İnsanlığın onurunu savunmaya devam ettiler. Halen de devam ediyorlar. Ölümü öldüren, Allah'a tevekkül eden bir milletin karşısında hiçbir güç duramaz. Aksa Tufanı operasyonuyla direnişin ve dirilişin kahramanları, efsane haline getirilen siyonistlerin yenilmezlik algısını kırdılar. Gazze halkı ve direnişin kahraman evlatları, dünya istikbarına meydan okudular" şeklinde konuştu.

"Gazze'nin mazlum halkı mücadeleye devam etmektedir"

Gazze halkının tüm bu yalnızlıklara rağmen asla mücadele etmekten geri durmadığını belirten Yıldız, "Siyonist düşmana ve dünya istikbarına karşı dik durdular. Dik durmanın arkasında yatan güç, Allah'a tevekkül ve şehadet sevdasıdır. Çağımızın Firavun ve Nemrutlarına karşı mücadele eden Gazze direnişinin kahramanları, zalimlerin tahtını sarsmıştır. Devletler ve uluslararası kamuoyu tarafından yalnız bırakılmalarına rağmen Gazze'nin mazlum halkı ve direniş kahramanları pes etmeyerek, mücadeleye devam etmektedir. Gazze'de yaşanan siyonist mezalime karşı duyarlı halkların meydanlara çıkarak zulmün sona ermesi için toplu eylemler yapması, Gazze direnişine büyük bir güç ve ilham kaynağı olmaktadır" diye konuştu.

"Üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek zorundayız"

Gazze'deki soykırıma sessiz kalınmasına tepki gösteren Yıldız, "Ümmetin dağınıklığından istifade eden siyonist ittifak güçleri, kendi aralarındaki ihtilafları bir kenara bırakarak Gazze üzerinden birleştiler. Gazze'de yaşanan mezalime karşı bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda vicdan sahibi birkaç ülkenin dışında tüm dünya ülkeleri bu zulme seyirci kalmıştır. Gazze tüm dünyanın imtihanı olmaya, vicdanları harekete geçirmeye ve zulme sessiz kalınmaması gerektiğini haykırmaktadır. Ey Müslümanlar! Bu günler ve bu aylar Hak ile batılın ayrıldığı Furkan günleridir. Her birimiz üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirmek zorundayız. Ey İslam ümmetinin liderleri! Kalkın ve ileri atılın. Biz İslam ümmetinin evlatları olarak sizlerin yanındayız. Ey korkaklar! Ölü toprağınızı üzerinizden atın.. Bugün hakkınızı savunmaz iseniz hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedeceksiniz. Madem ölüm bir kez gelecek o da niçin Allah için olmasın? Rabbimiz aziz şehidin şehadetini kabul etsin. Şehitler gibi yaşamayı ve bu dava uğruna çok çalışmayı ve şehit olmayı bizlere de nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Halkı Hamas Lideri Haniye'ye Yönelik Suikasta Tepki Gösterdi - Son Dakika

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