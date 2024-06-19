Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor - Son Dakika
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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis\'te Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te hava sıcaklığının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için park ve bahçeleri tercih ediyor. Sıcaklığın 39 dereceye ulaştığı Gaziantep'te yaya ve araç trafiği sakinleşirken, çocuklar su birikintilerinde serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa'da ise termometreler 50 dereceyi gösterirken, halk parklarda ve yeşil alanlarda vakit geçiriyor. Kilis'te de sıcaklar etkisini sürdürüyor ve insanlar gölgelik alanlarda serinlemeye çalışıyor.

19.06.2024 14:01  Güncelleme: 15:27
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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokakların boş kaldığı kentlerde vatandaşlar biraz olsun serinleyebilmek için gölgelik alanlara koşuyor. Uzmanlar ise yaşlı, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kişilere "Dışarı çıkmayın" uyarısı yaparak herkesin bol su tüketmesini öneriyor.

ŞANLIURFA'DA TERMOMETRELER 50 DERECEYİ GÖSTERDİ

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da yöre halkı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Havuzda serinleyen çocuklardan Abdulkadir Birgül, "Çok sıcak dayanamıyoruz. Mecbur havuzda serinliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Dişçi de "Sıcaklıklar artık dayanılmayacak hale geldi. Sıcaktan korunmak için ara ara su içiyor, yüzümüze vurup serinlemeye çalışıyoruz. Bazen dayanılmayacak hale geliyor." diye konuştu.

Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi

GAZİANTEPLİLER PARK VE BAHÇELERE AKIN ETTİ

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Gaziantep'te vatandaşlar park, bahçe gibi serin yerlerde vakit geçirdi. Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi. Bazı çocuklar da kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi

KİLİS'TE CADDE VE SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI

Kilis'te de bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor. Kentin işlek caddelerinde ise insanların sıcak dolayısıyla dışarı çıkmadığı gözlendi.

Havaların çok sıcak olduğunu belirten Musa Samancı, "Çeşmede yüzümüzü yıkayarak ve parklarda gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalışıyoruz." dedi.

Güneydoğu Anadolu sıcaklarla kavruluyor! Termometreler 50 dereceyi gösterdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor - Son Dakika
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