Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis\'te Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

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Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Cadde ve sokakların boş kaldığı kentlerde vatandaşlar biraz olsun serinleyebilmek için gölgelik alanlara koşuyor. Uzmanlar ise yaşlı, hamile ve kronik rahatsızlığı olan kişilere "Dışarı çıkmayın" uyarısı yaparak herkesin bol su tüketmesini öneriyor.

ŞANLIURFA'DA TERMOMETRELER 50 DERECEYİ GÖSTERDİ

Türkiye'de en yüksek hava sıcaklıklarının yaşandığı kentlerden Şanlıurfa'da da yöre halkı serinlemek için parkları ve yeşil alanları tercih etti. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği kentte, çocuklar süs havuzlarında serinlemeye çalıştı.

Havuzda serinleyen çocuklardan Abdulkadir Birgül, "Çok sıcak dayanamıyoruz. Mecbur havuzda serinliyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Dişçi de "Sıcaklıklar artık dayanılmayacak hale geldi. Sıcaktan korunmak için ara ara su içiyor, yüzümüze vurup serinlemeye çalışıyoruz. Bazen dayanılmayacak hale geliyor." diye konuştu.

GAZİANTEPLİLER PARK VE BAHÇELERE AKIN ETTİ

Hava sıcaklığının 39 dereceye ulaştığı Gaziantep'te vatandaşlar park, bahçe gibi serin yerlerde vakit geçirdi. Sıcak nedeniyle kentteki yaya ve araç trafiğinin sakin olduğu gözlendi. Bazı çocuklar da kentteki su birikintilerine girerek serinlemeye çalıştı.

KİLİS'TE CADDE VE SOKAKLAR BOMBOŞ KALDI

Kilis'te de bunaltıcı sıcaklar etkisini sürdürüyor. Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı kentte, vatandaşlar gölgelik alanlarda ve parklarda serinlemeye çalışıyor. Kentin işlek caddelerinde ise insanların sıcak dolayısıyla dışarı çıkmadığı gözlendi.

Havaların çok sıcak olduğunu belirten Musa Samancı, "Çeşmede yüzümüzü yıkayarak ve parklarda gölgelik alanlarda oturarak serinlemeye çalışıyoruz." dedi.