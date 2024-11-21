Gaziantep'te "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gaziantep'te "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" başladı

Gaziantep\'te "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" başladı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen ve 9 ülkeden İslam alimlerinin katıldığı "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" başladı.

21.11.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), Diyanet İşleri Başkanlığı ve Şahinbey Belediyesince düzenlenen ve 9 ülkeden İslam alimlerinin katıldığı "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" başladı.

Vali Kemal Çeber, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde "İslam dünyasında iletişim ve güven arayışı" temasıyla gerçekleştirilen etkinliğin açılışındaki konuşmasında, forumun kentte yapılmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Çeber, "Forumun Gaziantep'te yapılması çok önemli. Annelerimizin, vatanla, milletle, bayrakla, devletle ve İslamiyet'le zoru olan insanlara karşı vereceğimiz mücadelede evlatlarına 'Oğlum artık git, ya gazi ol ya şehit.' dediği kenttesiniz." diye konuştu.

İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de forumun hayırlı olmasını diledi.

Programın Gazze'deki feryatları dindirecek güzel bir kurtuluş duasına dönüşmesini temenni ettiklerini dile getiren Görmez, şunları kaydetti:

"İslam dünyası kendini arıyor. İslam dünyası neredeyse 100 yıldır kendini, kalbini arıyor. Hiç şüpheniz olmasın, o kalbi de bulacaktır. İslam, sadece Müslümanlar için değil herkes için umuttur. Hepimiz o büyük umuda ereceğiz inşallah. Bugün günümüzde gençlerimiz farklı bir maneviyat arayışına girdiler. İnsanlar topluluklara katılarak, cemaatlere katılarak, kendi maneviyatını kurmakta zorlanmaya başladılar ve alternatif aradılar. Okul, cami, ailenin eski gücüne kavuşması için çaba sarf ediyor."

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir ise birçok ülkeden İslam aliminin katıldığı forumun İslam aleminde önemli bir yerinin olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bugün bütün insanlığın ortak mirası olan tabii çevre, insan eliyle yok edilmektedir. Ormanların tahrip edilmesi, nehir ve denizlerdeki kirlilik, canlı türlerinde azalma, sanayileşme, tarihin hiçbir döneminde görülmeyen boyutlara ulaştı. Açlık, sefalet, savaş, sömürü, baskı ve işgaller bu yüzyılın karakteristik özellikleri haline geldi. Gazze'de bütün dünyanın gözü önünde cereyan eden, vicdan sahibi insanların lanetlediği saldırılar sadece İsrail sorunu olarak görülemez. İsrail gücünü, hiçbir insanlık değerini ciddiye almayan küresel hegemonyadan almaktadır. Türkiye'nin Filistin'e en yakın olan ilinden, Gaziantep'ten, bütün dünyaya, 'Batı dünyası 200 yıldır insanlıkla ilgili tezlerini çürüttü.' diyorum. Bunların birer sömürü aracı olduğunu dünyanın çok yerinde gösterdi."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da İslam alimlerini ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

Tahmazoğlu, "Gazze'de yaşanan, Müslümanların zulüm görmesi, şehit edilmesi yüreğimizi kanatıyor. İslam aleminin dağınıklığı ve bazı liderlerin 'Filistin bizim gündemimizde yok.' demesi daha da acıtıyor." dedi.

Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Katar, Malezya, Cezayir, Pakistan, Hindistan, İran ve Moritanya'dan İslam alimlerinin katıldığı, 2 gün sürecek forumda "Müslüman toplumların dünü", "İslam dünyasında birlik fikri", "Müslüman toplumlarda iletişim ve güven engelleri", "Emperyalizmin İslam dünyasında yol açtığı problemler", "İslam dünyasında ortak gelecek iradesi ve geleceğin dili", "Birliktelik modelleri ve kurumsal tecrübeler" konuları işlenecek.

Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Uluslararası İlişkiler, gaziantep, Politika, Şahinbey, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te '1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu' başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:08 MHP’li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç’a soruldu MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
11:43 Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık’a konserde açılan İsrail bayrağını sordu Bakan Yerlikaya, DEM Partili Sakık'a konserde açılan İsrail bayrağını sordu
11:35 Rusya, Ukrayna’ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi
11:32 Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi Narin Güran davasının itirafçısı Nevzat Bahtiyar avukatını değiştirdi
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
17:30 Türkiye Futbol Federasyonu’nu mahkemeye verdiler Türkiye Futbol Federasyonu'nu mahkemeye verdiler
17:22 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde kadınlardan üretim rekoru
17:09 Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi Eşinin kavga ettiği anlara ait görüntüleri izleyen kadın, aldatıldığını tesadüfen öğrendi
17:05 Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak Ünlü firma binlerce elemanını işten çıkarak
17:00 Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı Balık Tutmaya Geldi, Bataklıkta Mahsur Kaldı
16:58 Pakistan’ın eski Başbakanı İmran Han’ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han'ın kefaretle serbest bırakılmasına karar verildi
16:56 Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte Devrim Özkan Galatasaray taraftarına seslendi: Ben yenge değilim, Torreira enişte
16:54 Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti Mauro Icardi, ameliyat kararında değişikliğe gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 13:23:52. #1.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te "1. Uluslararası Stratejik Müzakereler Forumu" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.