Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi

Gaziantep\'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi
16.07.2025 00:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

GAZİANTEP'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gaziantep Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve Türk bayrakları taşıyan yüzlerce vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Çeşitli etkinliklerin ve şiirlerin okunduğu törende alandakiler hep birlikte şehitler için dua etti. Yüzlerce vatandaş ellerindeki bayraklarıyla sloganlar atarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledi.

'ALLAH BİR DAHA YAŞATMASIN'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, alanda yaptığı konuşmada ihanetin doruk noktaya ulaştığı o geceyi unutmamak ve unutturmamak gerektiğini ifade ederek, yaşananlardan ders çıkarılması gerektiğini kaydetti. Vali Çeber, sözlerine şöyle devam etti:

"Biraz önce videoda izlediğimiz gibi o ana dair, o güne dair görüntüleri izlediğimizde böyle bir şeyi yaşadık mı diye inanmakta zorlandığımız hainliğin, ihanetin doruk noktaya ulaştığı o geceyi gerçekten zaman zaman hatırlamak lazım. Çünkü bizim tarihimizde ihanetler var. Bizim tarihimizde maalesef hainlikler var. Onun için bunlardan çokça da ders almamız lazım. Cumhurbaşkanımız sizi sokaklara davet ettikten sonra tamam diyene kadar bu meydanları bırakmadınız. Sahip çıktınız. Özgürlüğünüze bağımsızlığınıza vatanınıza, milletinize, devletinize, bayrağınıza sahip çıktınız. Allah hiçbirinize o manzaraları göstermesin. Allah bir daha bu millete bu devlete onları yaşatmasın.. Çok büyük bir projeyle yürüyoruz. Terörsüz Türkiye projesi. Buradan ben de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 41 yıl aynı FETÖ teröründe olduğu gibi bu ülkenin içine içeriden dışarıdan nifak sokan, kardeşi kardeşe kırdıran ve binbir türlü oyunla bu terörü başımıza bela edenlerden de bu terörden de kurtulmanın eşiğindeyiz inşallah. Devletimizin çok güçlü iradesi tüm kurumların herkesin gönülden sahiplenmesiyle inşallah çıkılan bu yol çıkılan bu hayırlı yol 41 yıllık bu beladan da bu ülke kurtulacak ve ondan sonra inşallah önümüz çok daha açık olacak diyor. Bu anlamda bu iradeyi ortaya koyan herkese bu vatanın bir evladı olarak şükran ve minnetlerimi sunuyorum."

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise o gece millete darbe indirenlere karşı çocuğunu uyutarak sokağa çıkan tüm anneleri unutmamak gerektiğini dile getirerek, "Şahin Bey'in, Şehit Kamil'in, Karayılan'ın, Gazi'nin torunları hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dokuz yıl önce bu topraklara farklı emellerle darbe indirenlere karşı çocuğunu evde uyutarak sokağa çıkan annelerimizin anlından öpüyoruz. O gece gördük sizi. Bu meydan gençliğin meydanıydı. O gece abdestini alıp ölürsem şehit kalırsam gazi olayım diyenlerin meydanıydı bu meydan. Bugün çok daha iriyiz. Bugün çok daha diriyiz. Bugün çok daha güçlüyüz. Ne zaman sevgili peygamberimizin veda hutbesiyle yolumuzu aydınlattırsak zafer geliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz videosu: Ya durduramasaydık?
Suriye’de çatışmalar bir kente daha sıçradı Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı Suriye'de çatışmalar bir kente daha sıçradı! Ölü sayısı korkunç boyuta ulaştı
15 Temmuz’un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı 15 Temmuz'un 9. yılında 60 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: 371 gözaltı kararı
FETÖ’nün finans ayağına MİT operasyonu HAKMAR ve TATBAK’a kayyum atandı FETÖ'nün finans ayağına MİT operasyonu! HAKMAR ve TATBAK'a kayyum atandı
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, aşklarını ay ışığında gösterdi
Askerlik çağına gelmiş PKK’lılar TSK’ya alınacak mı Bakan Güler yeşil ışık Askerlik çağına gelmiş PKK'lılar TSK'ya alınacak mı? Bakan Güler yeşil ışık
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı Simge Sağın yaz sezonunu havuz başında açtı
Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir’in kanı şehadet noktasında korunuyor Darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Ömer Halisdemir'in kanı şehadet noktasında korunuyor
“15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu“ nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak "15 Temmuz Şehitleri Vatan Koşusu" nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trump Rusya’yı tehdit etti, altın fırladı Trump Rusya'yı tehdit etti, altın fırladı

23:22
Siteye katiliyle birlikte girmiş İşte Ayşe Tokyaz’ın son anları
Siteye katiliyle birlikte girmiş! İşte Ayşe Tokyaz'ın son anları
23:06
Tekirdağ alev alev Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
Tekirdağ alev alev! Orman yangın büyüdü, yerleşim yerlerine sıçradı
21:46
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan Suriye’ye saldırıları genişletme tehdidi
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Suriye'ye saldırıları genişletme tehdidi
19:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz’da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'da ruhunu 1 dolara satanlar bunun bedelini ödeyecek
11:32
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
23 yaşındaki hemşire kalp krizinden yaşamını yitirdi
11:26
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
11:20
Yargıtay Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı
Yargıtay Başkanı'ndan 15 Temmuz mesajı
11:06
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
Düğünde pasta zehirlenmesi: 60 kişi hayatını kaybetti
10:59
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
Kadir Ezildi, görkemli düğünün ardından balayı rotasını seçti
10:31
Suriye ordusu Süveyda’ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Suriye ordusu Süveyda'ya girdi, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
10:20
Karpuz parçalayan iki üretici yandı Fahiş ceza yolda
Karpuz parçalayan iki üretici yandı! Fahiş ceza yolda
10:19
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık
Beyonce konseri öncesi skandal hırsızlık!
10:17
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
5 kişinin öldüğü feci kaza kamerada! Yolda giden otomobilin üstüne dorse düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 00:51:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te 15 Temmuz etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.