Gaziantep'te binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika
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Gaziantep'te binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü

Gaziantep'te kadınlar ve çocukların yanı sıra STK'ların da desteğiyle binlerce vatandaşın katılımıyla Filistin'e destek İsrail'e tepki yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte Filistin halkının yaşadığı zorluklar ve soykırım lanetlendi. Yürüyüşte Türk bayrakları ve Filistin bayrakları taşındı ve çeşitli sloganlar atıldı. Yürüyüşte ayrıca yaralı Filistinli çocuklar ve kadınların canlandırıldığı bir gösteri yapıldı. Yürüyüşün öncülüğünü yapan Elif Candemir, Filistin halkının yanında olduklarını ve dünyaya seslerini duyurmak istediklerini belirtti. Ayrıca İsrail'in işgal politikaları ve zulmüne tepki gösterildi ve uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiği vurgulandı.

05.06.2024 21:21
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Gaziantep'te binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü

Gaziantep Filistin için yürüdü

GAZİANTEP - Gaziantep'te kadınlar ve çocukların yanı sıra STK'ların da desteğiyle binlerce vatandaşın katılımıyla Filistin'e destek İsrail'e tepki yürüyüşü yapıldı.

Gaziantep Demokrasi Meydanında yapılan ve Fislistin'de yaşanan soykırımı lanetleyen yürüyüş, binlerce Türk bayrağı ve Filistin Bayrağı ile 'Hey Dünya! Daha kaç çocuk ölecek? Susma!', 'Nehirden Denize Özgür Filistin' 'Çocuklar Açlıktan Ölüyor, Ses Ver Gaziantep' sloganları ile yürüdü.

Kırkayak Parkı'nda başlayan yürüyüş, Demokrasi Meydanı'ndaki basın açıklaması ile devam etti. Kadınların trampet çalarak 'Özgür Filistin Marşı'na' eşlik ettikleri yürüyüşte en ön sırada, plastik makyaj sanatçısının çalışmaları ile yaralı Filistin'li çocuklar ve kadınların canlandırıldığı Filistin halkı yer aldı. Yürüyüşün öncülüğünü yapan, Toplumsal İyilik Hareketi Derneği Kurucusu Gaziantepli İş kadını Elif Candemir; 'Filistin halkının arkasındayız' mesajını vermek için bu canlandırmayı yaptıklarını dile getirdi.

Elif Candemir, yaptığı basın açıklamasında "İnsanlık Filistin'deki soykırıma kör sağır dilsiz, biz bu sessizliği diğer STK'ların da desteği ile bozmak istiyoruz. Ses çıkartmak için ayaklanan tüm dünya insanlarına Gaziantep olarak ses veriyor, seslerini güçlendirmeye çalışıyoruz. Filistin halkı uyumadan yemeden hayatta kalmaya çalışırken, nereden geleceği belli olmayan mermilerin, bombaların altında kalıyor, paramparça bedenleri ile hayatını kaybedenler aç hayvanlara yem oluyor, hayatta kalanlar bombalanmış hastanelerden geride kalan yıkın dökük betonların arasında, yerlerde, üst üste tedavi edilmeye çalışılıyor. Anestezi olmaksızın yaralıların çığlıklarıyla, doktorların göz yaşlarıyla ameliyat ediliyor" dedi.

Candemir sözlerinin devamında, "İşgalci rejimin bombaları, 36 bin masum insanı öldürdü, 81 bin insanı yaraladı. Ama asıl silahı olan açlık ve susuzlukla nüfusun yüzde 70'i olan yaklaşık 3 milyon kişiyi ölüme mahkum ediyor. Uyan Gaziantep, uyan Türkiye, Filistin'in bazı bölgelerinde yeterli gıda yok, bazı bölgelerinde hiç gıda yok, temiz su ise hemen hiçbir bölgesinde yok ve Gazze, bu dünyanın en dik ve cesur duruşu ve kusursuz sarsılmaz inanç sistemi ile dini, dili, rengi farketmeksizin tüm dünya ülkelerine feyz oldu. Bu haklı direnişe pek çok batılı ülke de dahil olmak üzere dünya ülkeleri ses verdi destek oldu. İşte bu çerçevede tüm dünya ülkeleri ve halkları bir araya gelip şiddetli tepkisini ortaya koymalı, İsrail, hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın önünde hemen şimdi hesap vermelidir. Siyonist zulmünün ve işgalinin sona ermesi, Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün, Filistin'in ve dünyanın özgürlüğü için, yapılan eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Bizler Gaziantep'li anneler, babalar ve çocukları olarak, STK'lar olarak, doktorlar, mühendisler, avukatlar, esnaflar, iş kadınları ve adamları olarak, tüm dünya insanları olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar meydanlarda olacağız. Yaşasın, Nehirden Denize Özgür Filistin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek yürüyüşü - Son Dakika

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