Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Sıcak Yemek Desteği

Gaziantep\'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Sıcak Yemek Desteği

Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, her gün 400 ihtiyaç sahibi aileye sıcak yemek desteği sağlıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan yemekler, öksüz, yetim, engelli ve yaşlı gibi yardıma muhtaç vatandaşlara ulaştırılıyor. Kaymakam Özgür İşçimen, hizmetin devam edeceğini ve ileride sayının arttırılacağını belirtirken, sıcak yemeklerin lezzetli olduğunu vurguladı.

31.12.2024 18:17
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Gaziantep'in Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelere her gün sıcak yemek desteği sağlıyor.

Araban Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Şehit Sait Demirel Aşevinde her gün hazırlanan yemekler, ilçedeki ihtiyaç sahibi 400 aileye ulaştırılıyor.

Kaymakam Özgür İşçimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi kişilerin yanlarında olduklarını belirterek, "İlçemizdeki öksüz, yetim, engelli, yaşlı, yardıma muhtaç yalnız yaşayan yemek yapacak durumu olmayan vatandaşlarımıza, Vakfımızın imkanları ile her gün üç çeşit sıcak yemek, haftada bir gün de et ve tavuk döner ile meyveden oluşan sıcak yemeklerimizi evlerine gönderiyoruz. Evde yaşayan kişi sayısına göre aşevimizde hijyen ortamda aşçı ve personellerimiz tarafından hazırlanmış her gün üç çeşit sıcak yemeği evlerinin kapısında kendilerine teslim ediyoruz. Aşçımız ve personellerimiz tarafından hazırlanan sıcak yemeklerimiz son derece lezzetli yapılmaktadır. 400 aile ile devam eden sıcak yemek uygulamamızı Vakfımızın imkanlarınca ileriki zamanda arttırmayı planlıyorum. Sıcak yemek ikramımız ile devletimizin sıcak yüzünü ihtiyaç sahibi ailelerimize gösteriyoruz. Yemek ikramlarımızı alan ihtiyaç sahibi ailelerimizden aldığımız dualardan dolayı ve onları soğuk kış günlerinde sıcak yemek ikramımız ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin içini ısıtmaya imkanlarımız ölçüsünde devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep'te İhtiyaç Sahibi Ailelere Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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