Gaziantep'te Kadınlardan Halk Baklavası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep'te Kadınlardan Halk Baklavası

Gaziantep\'te Kadınlardan Halk Baklavası
22.02.2026 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te kadın kursiyerler, doğal ürünlerle 'Halk Baklavası' üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

GAZİANTEP'te usta öğretici Mevlüde Akbaş (49) ve kursiyer kadınlar, Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'nde açılan baklava atölyesinde, 'Halk Baklavası' ismini verdikleri baklavanın üretimini yapıyor. Tamamen doğal ürünlerle üretimi yapılan baklavalardan elde edilen gelir ile de kadınlar, aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Mevlüde Akbaş, "Şu anda 15 kursiyer, bu işi yapıyoruz. Sipariş alıyoruz. Siparişleri yapıp, onları satıp, o şekilde buradaki kursiyer kadınlarımız para kazanıyorlar" dedi.

Oğuzeli Halk Eğitim Müdürlüğü, 2 yıl önce baklava üretim atölyesi açtı. Usta öğretici Mevlüde Akbaş öncülüğünde sürdürülen kursa, 15 kursiyer kadın başvuru yaptı. 'Halk Baklavası' ismini verdikleri ve tamamen doğal ürünlerle üretimi yapılan baklavalar yurt içi ve yurt dışında satılmaya başladı. Akbaş, küçük ilçelerinde halk eğitim kanalı ile kadın istihdamı sağlamak için bir atölye kurularak, baklava üretimi yapmaya başladıklarını söyledi.

'KADINLARIMIZA İSTİHDAM KAPISI ARALIYORUZ'

Baklava üretim atölyesi olarak açtıkları alanda ev yemekleri, tatlı ve kurabiye türlerinin tamamını üretebilecek duruma geldiklerini söyleyen Akbaş, kursiyer kadınlarla birlikte günlük ortalama 50-60 kilogram arasında baklava üretimi yapabildiklerini ifade etti. Akbaş, "Oğuzeli Halk Eğitim Müdürlüğümüze bağlı bu atölyede baklava kursu olarak başladık sürece. Burayı baklava kursu olarak açtık. Kursiyerimiz kızlar kendini bu alanda çok geliştirince talepler oluşmaya başladı. Antep yemekleri, kurabiyeler, evde kadınların yapamadığı ya da zorlandığı yaş pasta kurabiye türlerinin hepsini burada yapıp, satışını yapabiliyoruz. Burada önce öğretiyoruz, sonra usta yetiştiriyoruz, sonra da bu usta ellerden çıkan ürünlerin satışını gerçekleştiriyoruz. Şu anda 15 kursiyer, bu işi yapıyoruz. Sipariş alıyoruz. Siparişleri yapıp, onları satıp, o şekilde buradaki kursiyer kadınlarımız para kazanıyorlar. Kursumuzda önce öğretiyoruz, sonra usta yetiştiriyoruz daha sonra da yapılan baklavaların satışını yapıp, kadınlarımıza istihdam kapısı aralıyoruz" dedi.

'KESİNLİK GLİKOZ KULLANMIYORUZ'

Akbaş, ürettikleri baklavanın bir hikayesinin olduğunu ve tamamen doğal üretim yapılıp düşük fiyatla satışının yapıldığı için 'Halk Baklavası' ismini verdiklerini söyledi. Akbaş, ürettikleri halk baklavasının klasik Antep baklavasından farklılık gösterdiğini, mat görünümlü olduğunu ancak yüzde yüz doğal ürünler kullanıldığını söyledi. Akbaş, "Bizim burada ürettiğimiz baklavanın bir hikayesi var. Tatlımızı yaptığımızda, 'Bu neden parlak değil, ev baklavasına benziyor' dediler. Evet ev baklavası, hanımların elinden çıkıyor. Ürettiğimiz baklavanın parlak olmamasının nedeni ise kesinlikle glikoz kullanmıyoruz. Bu yüzden parlak değil, mattır. Parlak değil ama çok lezzetlidir. Tereyağımızı kendimiz temin edip, burada sade yağa dönüştürüyoruz. Bu şekilde baklavalarımıza kullanıyoruz. Baklavamızın ismini de bu yüzden 'Halk Baklavası' olarak koyduk. Gerçekten doğal baklava yemek isteyen herkes bizi tercih ediyor" diye konuştu.

HOLLANDA'YA DA İHRAÇ EDİLİYOR

15 kursiyer kadınla birlikte günlük ortalama 50-60 kilogram el açması baklava üretimi yapabildiklerini söyleyen Akbaş, "Halk Baklava'mızın kilogram fiyatını 750 liradan veriyoruz. Şekline göre fiyatlar değişebiliyor. Fıstık oranına göre baklavanın fiyatı da değişebiliyor. Fıstığı da yine hanımlardan temin ediyoruz. Birinci elden. Günde yaklaşık 20 tepsi baklava üretimi yapıyoruz. Baklavamızı ihracat aşamasında Hollanda'ya ulaştırdık. Çok fazla da talep alıyoruz. Aracı firma bulunması durumunda sürekli satış alanlarının açılması teklifi de geldi. Şehirlerar ası yine ulaştırıyoruz baklavalarımızı. Şu anda öğrencilerimiz burada hem baklava yapımını öğreniyorlar hem her gün ürettikleri baklava kadar para kazanıp, aile bütçesine katkı sunuyorlar" dedi.

'KADINLARIN EL LEZZETİ DAHA YÜKSEK'

Gaziantep'te baklava üretiminde erkek üstünlüğünü kırmak istediklerini belirten Akbaş, "Baklava denilince Gaziantep'te genelde erkek ustalar akla geliyor. Ancak biz burada hanımlarla bu işi yapıyoruz. ve daha güzel yapıyoruz. Kadınların istediğinde, tuttuğu her şeyi koparacak güçte olduğuna inanıyorum. Kadınların el lezzeti daha yüksek, daha lezzetli ve kaliteli baklavalar üretiliyor. En önemlisi, burada kadın ustalar yetiştiriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Gastronomi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kadınlardan Halk Baklavası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Ortak tapuda satış yapanlar dikkat Yargıtay’dan kritik karar çıktı Ortak tapuda satış yapanlar dikkat! Yargıtay'dan kritik karar çıktı
Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor Bu köyde ramazan ayında kimse evinde iftar yapmıyor
Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi Akşam eve dönmedi, sık sık gittiği gölden acı haber geldi
Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı’nın idaresini devraldı Suriye hükümeti, Kamışlı Havalimanı'nın idaresini devraldı
Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok Rıdvan Dilmen: O yoksa Galatasaray yok
Galatasaray’dan TFF’ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal Galatasaray'dan TFF'ye çağrı: Kabul edilemez bir skandal
İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi İran yine karıştı: Ekonomik krizle başlayan protestolar yeniden alevlendi
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti
Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu Yalnız yaşayan 78 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu
Derya Uluğ’a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Tarih netleşti Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

11:41
Galatasaray’ın iptal edilen golünü sordular Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi
11:25
Fiyatı uçan altını tahtından etti Talep patladı, resmen yok satıyor
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor
10:42
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik İlk işgal komşu ülkeye
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
10:15
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
Motosikletlerle bastıkları köyde onlarca kişiyi katlettiler
09:54
Okullarda yeni tehlike ’’Virüs üretme akımı’’ dalga dalga yayılıyor
Okullarda yeni tehlike! ''Virüs üretme akımı'' dalga dalga yayılıyor
09:52
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
09:42
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
İçeride de rahat durmamış: Siyah bir adam beni öperken...
09:11
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
09:01
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti Akla ziyan gerekçe
11 yaşındaki çocuk babasını uykusunda katletti! Akla ziyan gerekçe
08:58
“Mavi poşet“ detayı vahşeti aydınlattı
"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
08:38
Komşuda film gibi operasyon Dünyanın başına bela olacaklardı
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
08:10
Tarih netleşti Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
07:44
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
Aile kavgaları kenti savaş alanına çevirdi! 17 kişi yaralandı, ekipler alarma geçti
07:29
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu Ölü sayısı 148’e yükseldi
ABD ordusu sorgusuz sualsiz vurdu! Ölü sayısı 148'e yükseldi
07:12
Erdoğan’dan kurmaylarına talimat Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Erdoğan'dan kurmaylarına talimat! Umut hakkı iddiasına noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2026 11:55:13. #.0.5#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kadınlardan Halk Baklavası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.