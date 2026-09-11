Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar - Son Dakika
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Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar

Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar
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Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Çetin Tekindor’dan sevenlerini endişelendiren haber geldi. 81 yaşındaki oyuncunun bir süredir hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken, sağlık durumu nedeniyle rol aldığı “Çirkin” dizisinin çekimlerine katılamadığı ortaya çıktı. Tekindor’un yokluğunda Ökkeş Karataş karakterini canlandırması için ise usta oyuncu Tamer Levent’le anlaşmaya varıldı.

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının usta isimlerinden 81 yaşındaki Çetin Tekindor’dan hayranlarını üzen haber geldi. Bir süredir sağlık sorunu nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenilen Tekindor, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yeni dizisi “Çirkin”in çekimlerine devam edemedi. Yapım ekibi ise çekim takviminin aksamaması için dikkat çeken bir karar aldı.

ÖKKEŞ KARAKTERİNİ TAMER LEVENT CANLANDIRACAK

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşan “Çirkin” dizisinde Ökkeş Karataş karakterine hayat veren Çetin Tekindor, sağlık sorunları nedeniyle bir süreliğine setten uzak kalacak.

Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar
Tamer Levent

Tekindor’un yokluğunda Ökkeş karakterini bir başka usta oyuncu Tamer Levent canlandıracak. Yapım ekibinin bu değişikliği geçici olarak gerçekleştirdiği, Tekindor’un tedavisinin ardından yeniden sete dönmesinin beklendiği öğrenildi.

Böylece Türk tiyatrosunun iki deneyimli ismi, aynı karakter üzerinden dikkat çeken bir değişiklikle gündeme geldi.

Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar

ÇETİN TEKİNDOR'UN HASTALIĞI NE?

Tekindor’un hastanede tedavi gördüğü bilgisi gündeme gelirken, oyuncunun hangi rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle sosyal medyada ve çeşitli platformlarda ortaya atılan hastalık iddialarını kesin bilgi olarak değerlendirmek mümkün değil. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili detayların tedavi sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Tekindor’un hayranları ise sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla usta oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletti.

EN SON “YALI ÇAPKINI”NDA ROL ALMIŞTI

Çetin Tekindor, son yıllarda özellikle “Yalı Çapkını” dizisindeki Halis Ağa karakteriyle geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıktı. 2022 yılında yayın hayatına başlayan dizide Halis Korhan karakterini canlandıran Tekindor, dizinin önemli karakterlerinden biri olarak öne çıktı.

Usta oyuncu, “Yalı Çapkını”nın ardından “Çirkin” dizisiyle yeniden televizyon ekranlarına döndü. Dizide Ökkeş Karataş karakterine hayat veren Tekindor, rolü için yaptığı fiziksel değişimle de dikkat çekti.

Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar

ROLÜ İÇİN FİZİKSEL OLARAK DEĞİŞMİŞTİ

Tekindor’un “Çirkin” dizisindeki görünümü daha önce de sosyal medyanın gündemine gelmişti. Usta oyuncunun canlandırdığı karakter için kilo aldığı ve fiziksel görünümünü role göre değiştirdiği belirtilmişti.

Oyuncunun yeni görüntüsü bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından sağlık durumuyla ilişkilendirilirken, söz konusu değişimin rolü için yapılan hazırlık kapsamında olduğu aktarılmıştı.

50 YILI AŞAN KARİYER

Çetin Tekindor, yarım asrı aşan kariyeri boyunca tiyatrodan sinemaya, televizyondan seslendirmeye kadar birçok alanda başarılı çalışmalara imza attı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Tekindor, uzun yıllar Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yaptı. Tiyatro sahnesindeki çalışmalarının yanı sıra televizyon ve sinemada da unutulmaz karakterlere hayat verdi.

“Küçük Ağa”, “Yılan Hikayesi”, “Asi”, “Karadayı”, “İçerde” ve “Yalı Çapkını” gibi sevilen dizilerde rol alan Tekindor, sinemada ise “Babam ve Oğlum”, “Av Mevsimi”, “Dedemin İnsanları” ve “Ayla” gibi yapımlarla adından söz ettirdi.

Özellikle “Babam ve Oğlum” filmindeki performansıyla hafızalara kazınan oyuncu, kariyeri boyunca çok sayıda ödülün de sahibi oldu.

SETLERE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Çetin Tekindor’un yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süre tedavi göreceği öğrenilirken, “Çirkin” dizisindeki Ökkeş Karataş karakteri bu süreçte Tamer Levent tarafından canlandırılacak.

Tekindor’un tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşarak yeniden setlere dönmesi bekleniyor. Usta oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Çetin Tekindor, Tamer Levent, Yalı Çapkını, Karataş, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Çetin Tekindor Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Usta oyuncu Çetin Tekindor hastaneye kaldırıldı: “Çirkin” dizisindeki rolü için flaş karar - Son Dakika
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