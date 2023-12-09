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Gaziantep'te sağanak yağış: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika
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Gaziantep'te sağanak yağış: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Gaziantep'te etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Çimento Kavşağı'nda mahsur kalan araçlar ve vatandaşlar itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Yağışın etkisi sürerken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

09.12.2023 - 06:36,
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Gaziantep'te akşam saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, çok sayıda araç köprülü kavşaklarda mahsur kaldı.

Gaziantep'te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü

KAVŞAĞI SU BASTI, ARAÇLAR VE VATANDAŞLAR MAHSUR KALDI

Seyrantepe Mahallesi'ndeki Çimento Kavşağını su basması nedeniyle araçlar sular altında kaldı, vatandaşlar mahsur kaldı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, UMKE, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep'te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda mahsur kalanlar kurtarıldı. Kentte yağış etkisini sürdürürken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep'te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü
Gaziantep'te sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü
Gaziantep\'te sağanak yağış: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'te sağanak yağış: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı - Son Dakika
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